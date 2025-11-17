Россиянам объяснили, как прописаться в дачном доме в СНТ Депутат Чаплин: садоводы вправе прописаться в дачном доме в СНТ

Владельцы садовых участков в СНТ имеют право зарегистрироваться в своих дачных домах, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, для этого требуется получить решение комиссии, подтверждающее, что постройка соответствует критериям жилого помещения.

Для регистрации в доме на территории СНТ должны быть соблюдены несколько важных требований. В первую очередь категория земельного участка должна позволять строительство капитального жилого дома и постоянное проживание людей. В садоводческих товариществах земли могут иметь разное назначение: для садоводства или для огородничества. На землях для садоводства возведение капитальных строений разрешено, а на землях для огородничества — нет, — пояснил Чаплин.

Он подчеркнул, что на участке нужно построить не садовый домик для сезонного пребывания, а капитальный жилой дом для постоянного проживания. По словам Чаплина, такая постройка должна быть официально признана жилым помещением, а земельный участок — зарегистрирован и стоять на кадастровом учете.

Среди основных требований для жилого помещения можно выделить отсутствие повреждений и деформаций несущих конструкций, наличие всех необходимых инженерных систем: электричества, водоснабжения, отопления, водоотведения и вентиляции. Все коммуникации должны отвечать санитарным нормам, а жилые комнаты и кухня должны иметь естественное освещение, — добавил Чаплин.

Он отметил, что для смены статуса дома необходимо подать пакет документов в местную администрацию или МФЦ. В перечень, по словам депутата, входят заявление, согласие всех владельцев, заключение эксперта о пригодности дома для жилья и выписка из ЕГРН. Депутат заключил, что после положительного решения нужно обратиться в Росреестр для внесения изменений.

Ранее юрист Србуи Манджиева заявила, что владельцы дачных участков в России не могут возводить на своей территории коммерческие объекты, такие как автомастерские, гостиницы или рестораны. Она посоветовала заказывать выписку из градостроительного плана земельного участка, чтобы узнать, какие постройки разрешены.