Россиянам рассказали, как правильно оборудовать дачную печь

Дачную печь необходимо оборудовать датчиками дыма, которые обеспечат ее безопасную эксплуатацию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, правильная установка печи позволит предотвратить большинство неприятных происшествий.

Печка — это сердце дома, дарящее тепло и атмосферу уюта, но ее эксплуатация связана с определенными рисками. В первую очередь важно позаботиться о правильной установке. Она должна стоять на огнеупорной поверхности и быть окружена материалами, которые не склонны к воспламенению. Дымоход нужно регулярно проверять на засорение, ведь от его функциональности зависит вытяжка и свежий воздух в помещении. Установка датчиков угарного газа и дыма может стать жизненно важным решением. Эти устройства подадут сигнал в случае опасности, что позволит избежать нежелательных последствий, — пояснил Чаплин.

Он добавил, что при эксплуатации отопительного устройства необходимо обеспечить доступ к первичным средствам пожаротушения и обучить всех членов семьи правилам их применения. По словам депутата, также важно хранить материалы для растопки печи на безопасном от огня расстоянии.

Для безопасной эксплуатации дачной печи необходимо также обеспечить доступ к средствам пожаротушения — огнетушителю или хотя бы ведру с песком. Важно, чтобы все члены семьи, включая старшее поколение, знали, как ими пользоваться. Порой секунды играют решающую роль, и своевременная реакция может спасти жизнь. Еще одним аспектом, о котором следует помнить, является правильное хранение дров и угля. Их необходимо держать вдали от источников открытого огня и в проветриваемом помещении, — резюмировал Чаплин.

