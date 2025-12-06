ТИЭФ'25
Идеи для новогоднего угощения с говяжьей печенью без лишних хлопот

Овощи с говяжьей печенью Овощи с говяжьей печенью Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для новогоднего стола отлично подойдет простое и вкусное угощение из говяжьей печени. Это блюдо быстро готовится и прекрасно дополнит праздничное меню.

Вам понадобятся следующие продукты: говяжья печень (500 г), две луковицы, одна морковка, 3 ст. л. растительного масла, соль и специи на свой вкус. Нарежьте печень тонкими кусочками и обжарьте на разогретом масле до золотистости. Луковицы и морковку порежьте полукольцами, отдельно потушите до мягкости. Затем соедините печень с овощами, посолите и поперчите, готовьте вместе 5 минут для более насыщенного вкуса.

Новогоднее угощение с говяжьей печенью получается сочным и ароматным, а его приготовление займет минимум времени.

Ранее мы поделились рецептом закуски из лаваша с тофу.

