Идеи для новогоднего угощения с говяжьей печенью без лишних хлопот

Для новогоднего стола отлично подойдет простое и вкусное угощение из говяжьей печени. Это блюдо быстро готовится и прекрасно дополнит праздничное меню.

Вам понадобятся следующие продукты: говяжья печень (500 г), две луковицы, одна морковка, 3 ст. л. растительного масла, соль и специи на свой вкус. Нарежьте печень тонкими кусочками и обжарьте на разогретом масле до золотистости. Луковицы и морковку порежьте полукольцами, отдельно потушите до мягкости. Затем соедините печень с овощами, посолите и поперчите, готовьте вместе 5 минут для более насыщенного вкуса.

Новогоднее угощение с говяжьей печенью получается сочным и ароматным, а его приготовление займет минимум времени.

