Закуска в лаваше с тофу: простой и вкусный рецепт для будней и праздников

Если хочется необычную, но простую и сытную закуску, рулет в лаваше с тофу — отличный выбор. Он подойдет и для будних перекусов, и для праздничного стола. Лаваш с нежным тофу и свежими овощами подарит легкость и заряд витаминов.

Для приготовления понадобится: лаваш — 1 лист, тофу — 150 г, свежие огурцы — 1 шт., помидоры — 1 шт., листья салата — 2–3 штуки, зелень (укроп, петрушка) — по вкусу, оливковое масло — 1 ст. л., соль — по вкусу. Тофу размять вилкой, ввести измельченные ножом овощи и зелень, посолить и полить маслом. Распределить начинку по лавашу, свернуть рулетиком и нарезать на порции.

Такой рецепт закуски в лаваше с тофу прост в исполнении и радует свежестью. Это не только вкусно и питательно, но и полезно, а значит — идеальный выбор для любого дня.

