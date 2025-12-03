Селедка под шубой, давай до свидания! Готовлю шпроты по-новому: в рулете с огурцом и сладким луком

Если вам, как и мне, надоело чистить и резать тонну овощей, которые потом превращаются в бесформенную массу с уксусным послевкусием, предлагаю объявить салатам бойкот и открыть для себя шпроты с совершенно новой стороны. Забудьте о банальных бутербродах — эти ароматные копченые рыбки заслуживают более изящной подачи. Рулет из лаваша со шпротами, свежим огурцом и сладким луком — это не просто закуска, а настоящее спасение для хозяйки перед праздниками. Она выглядит нарядно, готовится за считаные минуты из продуктов, которые почти всегда есть под рукой, а ее вкус — это идеальный баланс копчености, хруста и легкой сладости.

Вам понадобится: 1 большой тонкий лаваш, 1 банка шпрот в масле (240 г), 200 г плавленого сыра (или творожного сыра), 1 свежий огурец, 1 небольшая сладкая луковица (например, ялтинская или красный салатный лук), пучок укропа. Огурец натрите на крупной терке и слегка отожмите от лишнего сока. Лук нарежьте очень мелкими кубиками. Укроп мелко порубите. В миске смешайте плавленый сыр, тертый огурец, лук и укроп до однородной консистенции. Лаваш разложите на столе. Равномерно распределите по нему сырную начинку, отступая от дальнего края 2–3 сантиметра. Сверху аккуратно выложите шпроты в один слой, слегка вдавливая их в начинку. Теперь, начиная с того края, где начинка доходит до самого конца, плотно сверните лаваш в тугой рулет. Заверните его в пищевую пленку или фольгу и уберите в холодильник минимум на 1,5–2 часа — так он хорошо пропитается и будет идеально резаться. Перед подачей достаньте, снимите упаковку, нарежьте острым ножом на красивые кружочки толщиной 2–3 см. Украсьте веточкой зелени. Эта закуска исчезает со стола быстрее, чем любой винегрет!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».