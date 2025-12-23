Новый год-2026
С ними любая шуба проигрывает: рулетики со шпротами и плавленым сыром. Сметут с доски быстрее, чем успеете нарезать оливье

Эти рулетики — абсолютный чемпион по скорости приготовления и силе вкусового впечатления. Они объединяют в себе три беспроигрышных компонента: насыщенный вкус шпрот, нежную кремовость плавленого сыра и свежую хрусткость огурца, завернутые в мягкий лаваш. Это блюдо не требует кулинарного мастерства, но гарантированно становится центром внимания, оставляя традиционные салаты далеко позади.

Для приготовления возьмите: банку шпрот в масле (120–140 г), 2 плавленых сырка (по 100 г), 2 тонких армянских лаваша, свежий огурец, пучок укропа. Сырки разомните вилкой. Шпроты разомните в паштет вместе с маслом из банки. Огурец нарежьте длинной тонкой соломкой. Укроп мелко порубите. Каждый лаваш равномерно смажьте слоем плавленого сыра, затем распределите паштет из шпрот. Сверху выложите полоску из огурца и посыпьте укропом. Плотно сверните лаваш в рулет, подворачивая края. Готовые рулеты плотно оберните пищевой пленкой и уберите в холодильник на 20–30 минут для пропитки. Перед подачей нарежьте острым ножом на порционные рулетики толщиной 2-3 см. Подавайте сразу, украсив веточкой укропа.

