Бюджетная закуска на Новый год из говяжьей печени: гости попросят добавки!

Бюджетная закуска на Новый год из говяжьей печени: гости попросят добавки! Бюджетная закуска на Новый год из говяжьей печени: гости попросят добавки! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Новогодние угощения с говяжьей печенью — это необычная альтернатива привычным мясным блюдам, которая удивит гостей и не опустошит кошелек. Отбивные из печени, запеченные с золотистым луком и расплавленным сыром, получаются нежными внутри и аппетитно румяными снаружи. Секрет успеха — в предварительном вымачивании печени в минеральной воде с газом, которая нейтрализует специфический привкус и делает текстуру более мягкой.

Печень (говяжья — 500 г) нарежьте ломтиками толщиной 1 см, залейте газированной водой (300 мл) на 30 минут. Обсушите, отбейте через пленку, посолите и поперчите. Обваляйте в муке (пшеничная — 3 ст. л.) и обжарьте на сильном огне по 2 минуты с каждой стороны до корочки. Лук (репчатый — 2 средние головки) нашинкуйте полукольцами, обжарьте до золотистости. Выложите отбивные в форму, покройте луком, смажьте майонезом (3 ст. л.) и посыпьте тертым сыром (твердый — 150 г). Запекайте при 180 градусах 15 минут.

Новогодние угощения с говяжьей печенью станут изюминкой праздничного стола: блюдо выходит сочным благодаря сырной шапке, которая запечатывает соки внутри. Подавайте горячими с зеленью и маринованными огурчиками — гости точно попросят рецепт!

