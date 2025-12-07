ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 14:00

Как узнать, кто заходил на мою страницу ВК: рассекречиваем следящих за нами

Как понять, кто был на моей странице ВК: вычисляем шпионов Как понять, кто был на моей странице ВК: вычисляем шпионов Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На платформе «ВКонтакте» нет официальной функции, которая показывает полный список гостей профиля: соцсеть не дает посмотреть, кто именно и сколько раз заходил к вам на страницу, а все приложения обещают лишь косвенные и неточные данные. Поэтому, отвечая на вопрос: «Как узнать, кто заходил на мою страницу ВК?», стоит сразу сказать честно: увидеть реестр всех «шпионов» нельзя, но можно по некоторым действиям и статистике понять, кто проявляет к вам особый интерес.

Зачем знать своих «шпионов»

Зная, кто проявляет к вам интерес, легче разделить аудиторию на «своих» и «чужих» и решить, кому вы готовы показывать личную жизнь, а кому нет. Это особенно важно для родителей, публичных людей и тех, кто ведет открытую страницу, где могут быть указаны контакты, место работы или учебы.

Кроме того, понимание активности гостей полезно тем, кто развивает личный бренд или продает услуги через профиль: можно оценить, кому действительно интересен ваш контент, и подстроить под них посты и сторис. Так вопрос «Как узнать, кто заходил на мою страницу ВК?» превращается из любопытства в инструмент безопасности и развития личного аккаунта.

Как узнать, кто заходил на мою страницу ВК: рассекречиваем следящих за нами Как узнать, кто заходил на мою страницу ВК: рассекречиваем следящих за нами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как узнать, кто заходил в профиль

Прямого списка гостей нет, но вы всегда видите тех, кто ставит лайки, комментирует записи и смотрит ваши истории: это самые очевидные посетители страницы. Чем чаще человек реагирует на ваши публикации, тем выше вероятность, что он регулярно заглядывает к вам и просматривает новые материалы.

Для сообществ, публичных страниц и некоторых типов аккаунтов доступна статистика: через раздел с аналитикой можно увидеть количество посещений, охват, возраст, пол и город аудитории за день, неделю или месяц. Да, поименного списка там нет, но даже такие срезы помогают понять, кто примерно интересуется вами чаще всего и из каких городов или возрастных групп приходят посетители.

Сторонние приложения «Гости ВК» и «Мои гости» не имеют доступа к закрытому списку посетителей и работают только на основе лайков, комментариев и других открытых действий, а часто просто подбирают случайных людей, выдавая их за «шпионов». Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что подобные сервисы нередко просят логин и пароль от «ВКонтакте», что может привести к краже аккаунта и личных данных, поэтому к ним стоит относиться с большим недоверием.

Краткий вывод и важный совет

Полностью рассекретить всех, кто когда‐либо заходил на вашу страницу, невозможно, но можно внимательно следить за лайками, комментариями, просмотрами сторис и общей статистикой, чтобы примерно понимать круг самых активных гостей. Тем, кто ищет ответ на вопрос: «Как узнать, кто заходил на мою страницу ВК?», стоит опираться на видимую активность, внимательно настраивать приватность, игнорировать обещания «чудо‐приложений» и помнить главное: лучше немного ограничить любопытных, чем потом восстанавливать взломанный аккаунт.

Ранее мы рассказывали, как восстановить аккаунт в «Одноклассниках».

ВКонтакте
советы
безопасность
лайфхаки
гости
слежка
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военные следователи отправились «потрошить» рынок в поисках уклонистов
Народный артист Стеблов рассказал о самочувствии после операции
Хотите удивить гостей? Подайте печень вот так: с грибами, гранатом и руколой
Клинтон предсказала США внутриполитические изменения
Медведев заявил о признании США утраты единоличного лидерства в мире
Медведев показал, к чему приведет милитаризация стран Евросоюза
Медведев отреагировал на изменения в Cтратегии нацбезопасности США
Медведев назвал новую стратегию США сигналом к диалогу
Ушаков объяснил причину долгих переговоров Путина и Уиткоффа
ВСУ взорвали дамбу под Артемовском
Ушаков раскрыл ход работы над будущим мирным договором
В базу «Миротворца» впервые внесли действующего президента страны Евросоюза
Попытка военного переворота в Бенине не удалась
«Тратить украинцев, как пули»: Песков о замороженных активах России
Ушаков высказался о возможной встрече Путина и Трампа
Таиланд начал эвакуацию приграничных районов
МИД РФ призвал США к сдержанности в отношении Венесуэлы
Фильм о Пригожине, отказ от переезда, сын: как живет актер Кирилл Полухин
Что приготовить, когда хочется легкого, но сытного? Топ-8 салатов с креветками!
Коммунальщики поцарапали припаркованную машину и скрылись
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.