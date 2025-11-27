День матери
Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках

Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках Гость тарелку съел! Подаем новогодние салаты в овощных корзиночках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Привычные салаты в больших мисках уходят в прошлое. Необычные варианты подачи новогодних салатов превращают застолье в настоящее кулинарное шоу, когда каждая порция становится маленьким произведением искусства.

Съедобные корзиночки: выбираем основу

Для создания порционных корзиночек подходят плотные овощи и фрукты. Яблоки сорта «гренни смит» идеальны благодаря кисловатому вкусу и твердой мякоти — срежьте верхушку, аккуратно вырежьте серединку чайной ложкой, сбрызните лимонным соком. Крупные мясистые помидоры освобождают от мякоти, слегка присаливают изнутри и переворачивают на 15 минут для стекания сока. Половинки болгарского перца, огурцов или авокадо превращаются в лодочки — их достаточно очистить от семян и слегка срезать донышко для устойчивости.

Необычные сочетания для наполнения

Необычные варианты подачи новогодних салатов открывают простор для экспериментов с начинками. В яблочные корзинки положите салат из копченой утиной грудки (150 г), грецких орехов (50 г), сельдерея (2 стебля) и клюквы (3 ст. л.) с заправкой из сметаны и зернистой горчицы. Помидорные корзиночки наполните смесью из консервированного тунца (200 г), вареных перепелиных яиц (10 шт.), каперсов (2 ст. л.) и маслин с майонезом. В перечные лодочки выложите салат из крабовых палочек (200 г), кукурузы (100 г), твердого сыра (100 г) и маринованных шампиньонов (150 г).

Съедобная посуда решает сразу две задачи: удивляет гостей оригинальностью и избавляет от мытья лишних тарелок после праздника.

Ранее мы делились с вами рецептом простых и вкусных канапе к любому празднику.

