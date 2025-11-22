Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 18:00

Роллы без риса: огуречные рулетики с творожным сыром — легче не бывает

Роллы без риса: огуречные рулетики с творожным сыром — легче не бывает Роллы без риса: огуречные рулетики с творожным сыром — легче не бывает Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Огуречные роллы с малосольной форелью и творожным сыром филадельфия — простейшая закуска на праздничный стол, которая выручит, когда времени совсем не осталось. Достаточно нарезать овощ тонкими лентами и завернуть начинку в аккуратные рулетики. Свежесть огурца прекрасно оттеняет нежный вкус рыбы, а сливочная текстура сыра связывает ингредиенты воедино.

Ингредиенты:

Свежие огурцы — 2-3 шт.

Творожный сыр филадельфия — 150 г

Малосольная форель или семга — 100 г

Свежий укроп — небольшой пучок

Черный молотый перец — по вкусу

Овощечисткой срежьте тонкие продольные ленты с огурцов, избегая серединки с семенами. Разложите полоски на разделочной доске и промокните бумажным полотенцем от лишней влаги. Смажьте каждую ленту тонким слоем творожного сыра, оставив свободным один край для склеивания. Положите на основание небольшой кусочек рыбы и веточку укропа, присыпьте щепоткой перца. Плотно сверните огуречную ленту в рулет, начиная с края с начинкой.

Готовые роллы разрежьте пополам острым ножом и выложите на плоское блюдо срезом вверх. Такая простейшая закуска на праздничный стол выглядит изысканно и одновременно освежает вкусовые рецепторы между горячими блюдами. Для подачи украсьте композицию дольками лимона и веточками зелени.

Ранее мы делились с вами рецептом полезного согревающего ужина.

Читайте также
Хит соцсетей — ленивые запеченные роллы! Готовим вкуснее, чем в суши-баре
Семья и жизнь
Хит соцсетей — ленивые запеченные роллы! Готовим вкуснее, чем в суши-баре
Дешево и вкусно: этот рецепт с минтаем станет вашим любимым ужином надолго
Семья и жизнь
Дешево и вкусно: этот рецепт с минтаем станет вашим любимым ужином надолго
Соус из огурцов к мясу, картошке и на поджаристый хлеб: на стол вместо кетчупа и майонеза — идеальный вариант, от которого не потолстеешь
Общество
Соус из огурцов к мясу, картошке и на поджаристый хлеб: на стол вместо кетчупа и майонеза — идеальный вариант, от которого не потолстеешь
Лучшие способы квасить капусту: 8 проверенных рецептов на любой вкус
Семья и жизнь
Лучшие способы квасить капусту: 8 проверенных рецептов на любой вкус
Ели все лето, осень и на Новый год тоже будем готовить: маринованные помидоры с луком — это шедевр. Секрет — в этом медово-соевом маринаде
Общество
Ели все лето, осень и на Новый год тоже будем готовить: маринованные помидоры с луком — это шедевр. Секрет — в этом медово-соевом маринаде
Роллы
польза
огурцы
простые рецепты
закуска
застолье
быстрые рецепты
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как вы это представляете?»: SHAMAN и Мизулина высказались о смене фамилии
Раскрыта причина отказа бойцов ВСУ сдаваться в Димитрове
Названа причина ареста бывшего президента Бразилии
«Спартак» забил первый российский гол в сезоне РПЛ
Две легковушки столкнулись лоб в лоб и загорелись
Ни денег, ни квартиры. Возврат жилья «жертвам мошенников»: новый поворот
Уровень популярности правительства Мерца установил антирекорд в ФРГ
Европейские лидеры ответили на план США по Украине своим проектом
Лидеры ЕС увидели в плане Трампа основу для урегулирования конфликта
Премьер Нидерландов внезапно исчез перед своим выступлением
Россиянам напомнили, что нужно для сохранения выплат и льгот
Писатель Рой жестко раскритиковал сериалы про «Патрики»
Умер сооснователь группы DZIDZIO
Румыния экстренно направила истребители к границе с Украиной
Раскрыт полный список упомянутых в документах Эпштейна знаменитостей
Роллы без риса: огуречные рулетики с творожным сыром — легче не бывает
В Якутии объяснили приостановку выплат участникам СВО
Аналитик назвал причину сдержанности Москвы после удара ATACMS по Воронежу
Под Воронежем подорвали боевые блоки от сбитых ракет ВСУ
Московский трамвай на полной скорости переехал пешеходов
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой
Общество

Драники больше не делаю. Вместо них — польские кнедлики. Нежные картофельные шарики с сочной серединкой

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.