Роллы без риса: огуречные рулетики с творожным сыром — легче не бывает

Огуречные роллы с малосольной форелью и творожным сыром филадельфия — простейшая закуска на праздничный стол, которая выручит, когда времени совсем не осталось. Достаточно нарезать овощ тонкими лентами и завернуть начинку в аккуратные рулетики. Свежесть огурца прекрасно оттеняет нежный вкус рыбы, а сливочная текстура сыра связывает ингредиенты воедино.

Ингредиенты:

Свежие огурцы — 2-3 шт.

Творожный сыр филадельфия — 150 г

Малосольная форель или семга — 100 г

Свежий укроп — небольшой пучок

Черный молотый перец — по вкусу

Овощечисткой срежьте тонкие продольные ленты с огурцов, избегая серединки с семенами. Разложите полоски на разделочной доске и промокните бумажным полотенцем от лишней влаги. Смажьте каждую ленту тонким слоем творожного сыра, оставив свободным один край для склеивания. Положите на основание небольшой кусочек рыбы и веточку укропа, присыпьте щепоткой перца. Плотно сверните огуречную ленту в рулет, начиная с края с начинкой.

Готовые роллы разрежьте пополам острым ножом и выложите на плоское блюдо срезом вверх. Такая простейшая закуска на праздничный стол выглядит изысканно и одновременно освежает вкусовые рецепторы между горячими блюдами. Для подачи украсьте композицию дольками лимона и веточками зелени.

