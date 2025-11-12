Теплый осенний ужин за 30 минут: гречка с грибами и сладким луком

Как согреться осенью: идеи теплых сезонных блюд всегда начинаются с простых, но душевных рецептов. Ароматная гречневая каша с лесными грибами и карамелизированным луком — то самое яство, которое наполняет дом уютом и помогает пережить промозглую погоду.

Гречку (200 г) промыть и отварить в подсоленной воде до готовности. Лук (репчатый — 2 шт.) нарезать полукольцами, обжарить на сливочном масле (50 г) 3 минуты, всыпать коричневый сахар (1 ч. л.) и томить на медленном огне 15 минут до золотистой карамельной корочки. Грибы (лесные: опята, белые — 300 г) очистить, крупно нарезать, обжарить на растительном масле (2 ст. л.) с тимьяном (свежим — 2 веточки) 7–10 минут. Соединить готовую гречку с грибами и карамелизированным луком, приправить перцем.

Если размышляете, как согреться осенью, идеи теплых сезонных блюд вроде этой гречки станут палочкой-выручалочкой. Лесные грибы легко заменить доступными шампиньонами или вешенками — вкус останется насыщенным и по-домашнему уютным.

