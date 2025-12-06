Киркоров объяснил скандал с каменщиком его желанием попиариться Киркоров обвинил каменщика из Петербурга в мошенничестве и пиаре на его имени

Подавший против певца Филиппа Киркорова иск каменщик из Санкт-Петербурга Георгий Барановский зарабатывает известность за счет короля российской поп-эстрады, о чем заявил сам певец перед церемонией «Песня года — 2025». Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, исполнитель отметил, что Барановский украл его деньги.

Мы подали иск на 10 млн рублей, которые он украл. Он просто аферист, который на данный момент пиарится на моем имени, — рассказал певец корреспонденту.

Скандал между каменщиком и Киркоровым случился в октябре. Барановский оформлял полы, лестницы, стены и колонны апартаментов поп-короля в центре Москвы. По словам мастера, сначала Киркорова удовлетворил результат. Однако весной 2025 года певец подал иск на почти 11 млн рублей из-за якобы некачественной работы подрядчика. Мастер отверг обвинения и отметил, что на данный момент стороны проводят экспертизу.

В ноябре адвокат артиста Роман Кузьмин. Он добавил, что певец прав на все 100% и будет добиваться привлечения предпринимателя, который делал ремонт в его апартаментах, к гражданской ответственности.