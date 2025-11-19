Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
«Ни на миллиметр не отойдем»: адвокат Киркорова о его иске к каменщику

Адвокат Киркорова Кузьмин: певец не изменит позиции по иску к каменщику

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец Филипп Киркоров не изменит своей позиции по иску к петербургскому предпринимателю Георгию Барановскому, заявил NEWS.ru адвокат артиста Роман Кузьмин. Он добавил, что певец прав на все 100% и будет добиваться привлечения предпринимателя, который делал ремонт в его апартаментах, к гражданской ответственности.

Мы правы на все 100%, ни на миллиметр не отойдем от наших позиций, правда за нами. Ужасно все было сделано: и сколы и трещины… Некоторые говорят: «ремонт нормально сделан». Я бы хотел, чтобы люди, которые так говорят, сами в таких квартирах жили. Швы неправильные. Шов должен быть 3-5 мм, а там шов 2-2,5 сантиметра. Из каких мест руки растут у подрядчиков?, — сказал Кузьмин.

Адвокат пояснил, что сейчас судебный процесс находится в стадии экспертизы. По его словам, эксперты затребовали у истца дополнительные документы, они будут предоставлены в самое ближайшее время, после этого специалисты дадут свое заключение и суд на основе его примет решение о наличии или отсутствии ущерба со стороны предпринимателя. Ближайшее заседание по делу назначено на 26 ноября.

Его (Барановского. — NEWS.ru) заявления нам не интересны, я знаю материалы дела и все против него, — резюмировал Кузьмин.

Известно, что Киркоров подал иск к предпринимателю-каменщику Георгию Барановскому, который оформлял мрамором полы, лестницы, стены и колонны его апартаментов в центре Москвы. По словам Барановского, сначала поп-короля удовлетворил результат. Однако весной 2025 года певец подал иск на почти 11 млн рублей из-за якобы некачественной работы подрядчика. Мастер отверг обвинения артиста, по его мнению, он хорошо сделал свою работу.

Ранее Барановский заявил, что может подать встречный иск против певца Филиппа Киркорова. Он также сказал, что загнал Киркорова в угол: в свете судебного дела артист не может ни заехать в новые апартаменты, ни продолжить в них ремонт.

