Как пережить похмелье: что делать, если утром очень плохо

Во время затяжных новогодних каникул, впрочем, и не только, многие люди теряют меру со спиртными напитками. А поскольку алкоголь наносит серьезный вред здоровью, все неприятные последствия «перебравший» человек ощущает на себе утром следующего дня.

Что такое похмелье и как его пережить — вопрос, который волнует многих после бурного застолья. Похмелье представляет собой комплекс болезненных симптомов: головная боль, тошнота, слабость, жажда, дрожь в руках и повышенная чувствительность к свету и звукам. Возникает оно из-за токсического воздействия продуктов распада этанола на организм, обезвоживания и нарушения работы печени.

Похмелье может наступить даже у человека, впервые попробовавшего алкоголь, если он выпил слишком много. Обычно это состояние развивается при употреблении значительных доз спиртного, особенно на голодный желудок или при смешивании разных видов напитков. Опасность похмелья заключается в сильном обезвоживании и интоксикации — в крайне тяжелых случаях возможны судороги, аритмия и даже летальный исход при алкогольном отравлении.

Избежать похмелья заранее вполне реально. Перед застольем плотно поешьте, не смешивайте разные виды алкоголя, пейте больше воды между порциями спиртного и не превышайте разумную дозу. Жирная пища замедляет всасывание алкоголя в кровь.

Если утром стало плохо, пейте много жидкости — минеральную воду, рассол, некрепкий чай. Примите активированный уголь или другой сорбент. Легкий завтрак с бульоном поможет восстановить силы. При затянувшемся недомогании лучше обратиться к врачу. Понимание, что такое похмелье и как его правильно пережить, может уберечь ваше здоровье.

