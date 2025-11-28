День матери
Кардиолог назвала болезни сердца, которые могут быть опаснее инфаркта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стеноз аортального клапана может представлять большую опасность, чем инфаркт миокарда, заявила NEWS.ru диетолог-кардиолог Асият Хачирова. По ее словам, инфаркт является лишь одним из осложнений на фоне факторов риска, а некоторые развивающиеся из-за них болезни сердца бывают более серьезными.

Инфаркт миокарда в сознании обывателей — это своего рода финишная черта в контексте сердечно-сосудистых заболеваний. Важно отметить, что болезнь представляет собой лишь одно из осложнений, возникающих на фоне различных факторов риска, с которыми может долгое время жить человек и которые приводят к инфаркту. Однако в результате этого развиваются иные более серьезные болезни сердца, например стеноз аортального клапана. Это состояние заключается в сужении аорты. В результате него кровь из сердца не может в достаточной мере поступать в самую крупную артерию организма, что приводит к кислородному голоданию в органах и тканях, — пояснила Хачирова.

Она добавила, что к числу заболеваний, которые опаснее инфаркта, также относится дилатационная кардиомиопатия. По ее словам, она характеризуется резким расширением полостей сердца при сохранении толщины стенок, из-за чего орган теряет свою функциональность.

Дилатационная кардиомиопатия также является болезнью, которая опаснее инфаркта. Это заболевание сердца, при котором характерно резкое расширение его полостей, в то время как толщина стенок остается прежней. То есть сердце становится похожим на раздутый мешок, что приводит к нарушению его функциональности. Дилатационная кардиомиопатия может возникать по разным причинам, включая генетические мутации и воздействие токсинов, таких как тяжелые металлы или чрезмерное употребление алкоголя. Также жизни пациента может угрожать аритмия, или нарушение сердечного ритма, — резюмировала Хачирова.

Ранее нутрициолог Ирина Бугаева заявила, что холестерин не всегда вреден для организма, вопреки распространенному мнению. Специалист подчеркнула, что это вещество необходимо для синтеза гормонов, выработки витамина D и правильной работы нервной системы.

