Госдума рассмотрит установление прогрессивной шкалы маткапитала

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил ввести с 1 января 2026 года прогрессивную шкалу материнского капитала, которая значительно увеличит выплаты для многодетных семей, передает ТАСС со ссылкой на документ. В соответствии с инициативой, размер выплат на второго ребенка составит свыше 900 тыс. рублей. За рождение третьего и последующих детей семьи получат около 1,4 млн рублей.

Накануне Дня матери мы вновь вносим наше давнее программное предложение о прогрессии материнского капитала. Практика показывает, что именно материнский капитал — самая эффективная демографическая мера, — сказал Миронов агентству.

По действующим в настоящий момент правилам, на 2025 год максимальная сумма маткапитала, которую получают при рождении второго или третьего ребенка, превышает 900 тыс. рублей. Инициатива предполагает внесение изменений в закон о господдержке семей с детьми.

Ранее председатель комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что программу материнского капитала нужно сделать бессрочной. По ее словам, сейчас она действует до 2030 года. Однако, как считает парламентарий, судьба семьи не должна зависеть от сроков указа. Депутат также добавила, что региональный маткапитал есть не во всех российских субъектах.