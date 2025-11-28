Стало известно о смерти служащей Нацгвардии после стрельбы у Белого дома Трамп: раненная при стрельбе у Белого дома служащая Нацгвардии умерла в больнице

Президент США Дональд Трамп в обращении к военным по случаю Дня благодарения сообщил о смерти 20-летней служащей Нацгвардии Сары Бэкстром, передает CNN. Она была ранена накануне в ходе перестрелки у Белого дома.

Сара Бэкстром из Западной Вирджинии, одна из гвардейцев <…>, она только что скончалась. Ее больше нет с нами, — заявил Трамп.

Уроженка Саммерсвилля начала военную службу летом 2023 года после окончания школы и была направлена в роту военной полиции. Второй раненый гвардеец Эндрю Вульф все еще находится в критическом состоянии.

Трамп также уточнил, что администрация рассматривает вопрос о депортации семьи Рахмануллы Лаканвала, подозреваемого в расстреле двух бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне. Он проживал с женой и детьми в Беллингхеме, штат Вашингтон.

Ранее стало известно, что мужчина, открывший стрельбу вблизи Белого дома и ранивший двух военнослужащих Национальной гвардии, получил официальное убежище в Соединенных Штатах весной 2025 года. Подозреваемый изначально подал ходатайство о предоставлении убежища еще в 2024 году. Официальное одобрение его прошения последовало в апреле следующего года, уже после инаугурации Трампа.

Позже один из американских конгрессменов Брэндон Гилл призвал к проведению массовых депортаций на фоне недавней стрельбы у Белого дома. Нападавший оказался гражданином Афганистана. По словам Гилла, если не депортировать его и подобных ему, то можно увидеть, как разрушается цивилизация.