В Конгрессе призвали разобраться с «дикарями» после стрельбы у Белого дома Конгрессмен Гилл призвал депортировать подозреваемых в стрельбе у Белого дома

Один из американских конгрессменов Брэндон Гилл на фоне недавней стрельбы у Белого дома призвал в X к проведению массовых депортаций. Инцидент, в результате которого неизвестный открыл огонь по военнослужащим Национальной гвардии, вызвал резкую реакцию в политических кругах.

Представитель Палаты представителей от Республиканской партии, представляющий штат Техас, прокомментировал случившееся. Гилл отметил, что подозреваемый в нападении является гражданином Афганистана. По его мнению, американское общество стоит перед выбором: либо провести массовую депортацию людей, которых он назвал «дикарями», либо наблюдать за «разрушением нашей цивилизации».

Инцидент произошел днем в среду, 26 ноября. Неизвестный открыл огонь по бойцам Национальной гвардии недалеко от сквера имени адмирала Дэвида Фаррагута, расположенного в центре Вашингтона. Место происшествия находится на расстоянии примерно 300 метров от Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп уточнил, что в результате стрельбы в центре столицы пострадавшие оказались в критическом состоянии. Глава Белого дома назвал «животным» человека, который открыл огонь по военным.