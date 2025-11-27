Трамп уточнил состояние пострадавших при стрельбе в Вашингтоне Трамп заявил, что раненые при стрельбе нацгвардейцы в критическом состоянии

Военнослужащие Национальной гвардии США, пострадавшие при стрельбе в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, находятся в критическом состоянии, написал в социальной сети TruthSocial президент Дональд Трамп. Он также назвал «животным» человека, который открыл огонь по военнослужащим.

Животное, которое стреляло в двух нацгвардейцев — оба в критическом состоянии и сейчас в разных больницах... Да благословит Бог нашу великую Нацгвардию, а также всех военных и сотрудников правоохранительных органов, — сказал Трамп.

В результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого уже задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.

В связи с произошедшим США временно приостановили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана. Представители Службы гражданства и иммиграции назвали защиту американских граждан и безопасность страны приоритетной задачей.