День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
27 ноября 2025 в 11:50

Трамп уточнил состояние пострадавших при стрельбе в Вашингтоне

Трамп заявил, что раненые при стрельбе нацгвардейцы в критическом состоянии

Два бойца Национальной гвардии США были застрелены возле Белого дома Два бойца Национальной гвардии США были застрелены возле Белого дома Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Военнослужащие Национальной гвардии США, пострадавшие при стрельбе в центре Вашингтона неподалеку от Белого дома, находятся в критическом состоянии, написал в социальной сети TruthSocial президент Дональд Трамп. Он также назвал «животным» человека, который открыл огонь по военнослужащим.

Животное, которое стреляло в двух нацгвардейцев — оба в критическом состоянии и сейчас в разных больницах... Да благословит Бог нашу великую Нацгвардию, а также всех военных и сотрудников правоохранительных органов, — сказал Трамп.

В результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого уже задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.

В связи с произошедшим США временно приостановили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана. Представители Службы гражданства и иммиграции назвали защиту американских граждан и безопасность страны приоритетной задачей.

США
Вашингтон
стрельбы
стрелки
раненые
пострадавшие
Нацгвардия
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, кого ожидают изменения в выплатах по больничным
Пермский край оставят без вейпов со следующего года
Первую гонку Кубка России по биатлону выиграла иностранка
МИД России раскрыл причину закрытия генконсульства Польши в Иркутске
Минобороны раскрыло детали продвижения ВС России в Красноармейске
«Как никогда верю»: Лукашенко заявил о скором окончании украинского кризиса
В Госдуме предложили способ борьбы с незаконными рехабами
Торт без выпечки! Беру крем-чиз со сгущенкой — гости в восторге!
Суд принял решение по квартире Ларисы Долиной
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
«Накручивание эмоций»: в ГД ответили на слухи о повышении банками комиссии
Приговор обвиняемым в теракте на Крымском мосту захотели обжаловать
Индия закупит у России ракеты
Специалисты Роскачества нашли незаконные примеси в оливковом масле
Дома вспыхнули, как спички: фото самого страшного пожара в истории Гонконга
Популярный фрукт подешевел на 25% в России
Российская ОЭЗ попала в скандал из-за уголовного дела
Волчанск, Орехово, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 ноября
«На таких молятся»: Смертин назвал Симоняна эталоном во всем
Юрист ответил, чем обернется для сочинских школьников осквернение памятника
Дальше
Самое популярное
Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.