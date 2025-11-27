США приняли меры против Афганистана на фоне стрельбы в Вашингтоне

Соединенные Штаты временно приостановили рассмотрение всех иммиграционных запросов со стороны граждан Афганистана, сообщили представители Службы гражданства и иммиграции (USCIS) в социальной сети X. Такое решение принято на фоне стрельбы в центре Вашингтона. В ведомстве назвали защиту американских граждан и безопасность страны приоритетной задачей.

Обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана, немедленно приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего пересмотра протоколов безопасности и проверки, — говорится в заявлении.

В результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Директор ФБР Кэш Патель также опроверг информацию об их гибели. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого уже задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.

Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в Вашингтоне чудовищным преступлением против человечности. По его словам, данная атака является проявлением зла, ненависти и терроризма.