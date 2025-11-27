«Чудовищное нападение»: Трамп высказался о стрельбе в центре Вашингтона Трамп назвал стрельбу в центре Вашингтона преступлением против человечности

Стрельба в центре Вашингтона, при которой были ранены военнослужащие Национальной гвардии США, стала чудовищным преступлением против человечности, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, которые приводит телеканал CNN, данная атака является проявлением зла, ненависти и терроризма.

Это чудовищное нападение было проявлением зла, ненависти и терроризма. Это преступление против всей нашей нации. Это преступление против человечности, — констатировал американский лидер.

В результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Директор ФБР Кэш Патель также опроверг информацию об их гибели. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого уже задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.

Ранее неизвестный устроил стрельбу во время церемонии зажигания рождественской ели в городе Конкорд в американском штате Северная Каролина. В тот момент, когда злоумышленник открыл огонь, на сцене выступали музыканты.