Появились первые данные о подозреваемом в стрельбе в Вашингтоне CBS: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне является гражданином Афганистана

Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона, предположительно, является гражданином Афганистана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел в среду, 26 ноября, недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа.

Подозреваемый <...>, как предполагается, является гражданином Афганистана, — говорится в публикации.

По данным ABC News, в результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Территория была оцеплена, подозреваемого уже задержали.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трампа проинформировали о стрельбе. Администрация внимательно следит за развитием ситуации. При этом директор ФБР Кэш Патель опроверг информацию о гибели бойцов, получивших огнестрельные ранения при стрельбе у Белого дома.

