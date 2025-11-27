День матери
27 ноября 2025 в 07:14

Появились первые данные о подозреваемом в стрельбе в Вашингтоне

CBS: подозреваемый в стрельбе в Вашингтоне является гражданином Афганистана

Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Подозреваемый в стрельбе в центре Вашингтона, предположительно, является гражданином Афганистана, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Инцидент произошел в среду, 26 ноября, недалеко от резиденции президента США Дональда Трампа.

Подозреваемый <...>, как предполагается, является гражданином Афганистана, — говорится в публикации.

По данным ABC News, в результате стрельбы в Вашингтоне были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Территория была оцеплена, подозреваемого уже задержали.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, Трампа проинформировали о стрельбе. Администрация внимательно следит за развитием ситуации. При этом директор ФБР Кэш Патель опроверг информацию о гибели бойцов, получивших огнестрельные ранения при стрельбе у Белого дома.

Ранее неизвестный устроил стрельбу во время церемонии зажигания рождественской ели в городе Конкорд в американском штате Северная Каролина. В тот момент, когда злоумышленник открыл огонь, на сцене выступали музыканты.

Появились первые данные о подозреваемом в стрельбе в Вашингтоне
