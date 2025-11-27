День матери
27 ноября 2025 в 04:59

В ФБР опровергли гибель нацгвардейцев в ходе стрельбы у Белого дома

Патель: раненные у Белого дома нацгвардейцы находятся в критическом состоянии

Белый дом. Вашингтон, округ Колумбия, США Белый дом. Вашингтон, округ Колумбия, США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двое бойцов Национальной гвардии Западной Вирджинии, получивших огнестрельные ранения при стрельбе у Белого дома, выжили, хотя и находятся в критическом состоянии, цитирует CNN слова директора ФБР Кэша Пателя. Это заявление он сделал на пресс-конференции.

О гибели гвардейцев ранее сообщал губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси. Однако позже в социальных сетях появилось сообщение о «противоречивых данных» об их состоянии. Главный аналитик CNN по вопросам правоохранительных органов Джон Миллер в связи с этим отметил, что для должностных лиц крайне важно проявлять осторожность, прежде чем публиковать информацию о таких деликатных вопросах.

По словам представителей полиции, гвардейцы проводили «скрытое патрулирование», когда завязалась перестрелка. Возможно, они были в гражданской одежде. Три источника в правоохранительных органах утверждают, что подозреваемый приблизился к силовикам и первым выстрелил в одного из них.

Ранее сообщалось, что в самом центре Вашингтона, всего в нескольких кварталах от Белого дома, раздались выстрелы. Инцидент произошел у входа на станцию метро «Фаррагут-Уэст». Территория была немедленно оцеплена. Правоохранительные органы оперативно отреагировали и задержали подозреваемого. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что президент США Дональд Трамп был проинформирован о стрельбе.

В ФБР опровергли гибель нацгвардейцев в ходе стрельбы у Белого дома
