27 ноября 2025 в 12:45

В США раскрыли, какой статус был у стрелка в Вашингтоне

CNN: стрелявший у Белого дома получил убежище в США весной текущего года

Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Мужчина, открывший стрельбу вблизи Белого дома и ранивший двух военнослужащих Национальной гвардии, получил официальное убежище в Соединенных Штатах весной 2025 года, сообщил телеканал CNN со ссылкой на имеющиеся у него данные. Инцидент произошел на расстоянии примерно 300 метров от резиденции американского президента.

Согласно информации телеканала, подозреваемый изначально подал ходатайство о предоставлении убежища еще в 2024 году. Официальное одобрение его прошения последовало в апреле следующего года, уже после инаугурации президента Дональда Трампа.

По сведениям министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм, данный гражданин прибыл в страну из Афганистана в 2021 году. Его въезд был осуществлен в рамках специальной программы для афганских союзников, которая действовала после завершения вывода американского военного контингента из страны.

Инцидент со стрельбой произошел 26 ноября рядом со сквером имени адмирала Дэвида Фаррагута в центральной части Вашингтона. В результате нападения пострадали два бойца Нацгвардии и сам нападавший, которые были доставлены в медучреждения.

Ранее Трамп уточнил, что в результате стрельбы в центре столицы пострадавшие оказались в критическом состоянии. Глава Белого дома назвал «животным» человека, который открыл огонь по военным. Президент также благословил Нацгвардию, всех военнослужащих и правоохранителей США.

