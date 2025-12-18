Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 21:27

«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина

Песков: Путин не замечает течения времени в рабочем режиме

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин теряет счет времени, когда того требует работа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с каналом «Россия 1». Пресс-секретарь напомнил, что в ходе отдельных совещаний глава государства может просидеть за работой более шести с половиной часов.

Он работает — это может быть и днем, и ночью, и до утра может сидеть. <…> Поэтому он в этом плане, он времени не замечает, когда работает, — уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что наибольшее число вопросов от россиян, поступивших на прямую линию с Путиным, касаются социальной сферы. По его словам, эта тема занимает первое место по популярности.

До этого стало известно, что число обращений на прямую линию с президентом РФ превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.

Также сообщалось, что в московском Гостином Дворе завершились приготовления к «Итогам года с Владимиром Путиным», программа стартует 19 декабря в 12:00. Центральным элементом студии стал необычный треугольный стол, за которым президент расположится вместе с двумя соведущими.

Дмитрий Песков
Владимир Путин
работа
совещания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕЦБ отказались «печатать деньги» для кредитования Украины
В ОДКБ заявили, что мир становится принципиально опаснее
ВСУ атаковали дом культуры во время раздачи гумпомощи и ранили человека
Николай Чудотворец: о чем и как молиться знаменитому святому
Ведущими «Итогов года с Владимиром Путиным» будут Зарубин и Березовская
«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина
Мерц предложил разморозить российские миллиарды в ФРГ для Киева
Стало известно о возможной гибели автогонщика Грега Биффла
Российские войска вклинились в оборону ВСУ в Гуляйполе
Евросоюз не смог помешать сотрудничеству России и Норвегии в рыболовстве
Пушков осудил Нобелевский комитет за поддержку революции в Венесуэле
На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева
«Фронт трещит по швам»: ситуация на фронтах СВО вечером 18 декабря
Принимавшая роды у блогера в надувном бассейне повитуха отправилась в СИЗО
Лукашенко раскрыл второго важного партнера Белоруссии после России
Литва пригрозила Белоруссии конфискацией грузовиков
Как быстро избавиться от похмелья: 10 проверенных фармацевтических средств
Противники Армянской церкви попытались штурмовать собор
В Кремле пообещали большие неприятности тем, кто покусится на активы России
Двое россиян прокатились на машине с игрушечным рулем
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.