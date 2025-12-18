«Днем и ночью»: Песков указал на особое качество Путина Песков: Путин не замечает течения времени в рабочем режиме

Президент России Владимир Путин теряет счет времени, когда того требует работа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с каналом «Россия 1». Пресс-секретарь напомнил, что в ходе отдельных совещаний глава государства может просидеть за работой более шести с половиной часов.

Он работает — это может быть и днем, и ночью, и до утра может сидеть. <…> Поэтому он в этом плане, он времени не замечает, когда работает, — уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что наибольшее число вопросов от россиян, поступивших на прямую линию с Путиным, касаются социальной сферы. По его словам, эта тема занимает первое место по популярности.

До этого стало известно, что число обращений на прямую линию с президентом РФ превысило 2 млн. По состоянию на 12:00 мск 18 декабря поступило более 918 тыс. звонков от россиян, получено 328 тыс. СМС-сообщений. Не менее 83 тыс. обращений граждане РФ отправили через сайт прямой линии, 25 тыс. — через приложение.

Также сообщалось, что в московском Гостином Дворе завершились приготовления к «Итогам года с Владимиром Путиным», программа стартует 19 декабря в 12:00. Центральным элементом студии стал необычный треугольный стол, за которым президент расположится вместе с двумя соведущими.