18 декабря 2025 в 21:09

На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева

РИА Новости: «Орешник» долетит до Киева за полторы минуты

Баллистическая ракета «Орешник» в представлении ИИ Баллистическая ракета «Орешник» в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Ракета нового комплекса «Орешник» долетит до Киева из Белоруссии за полторы минуты, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинских журналистов. Отмечается, что ей понадобится столько же времени, чтобы достигнуть цели в Латвии.

При этом для поражения целей в Эстонии установленному в Белоруссии «Орешнику» понадобится чуть больше времени. В агентстве напомнили: накануне президент страны Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс доставлен в республику и заступил на боевое дежурство.

Ранее в США заметили, что российский президент Владимир Путин, говоря о серийном выпуске «Орешника», послал союзникам Украины предупреждение. Аналитики отметили, что так президент РФ ответил Западу на милитаристскую риторику.

Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, будет ли Россия активно использовать «Орешник» на фронте. По его словам, это произойдет лишь в крайнем случае. Кнутов отметил, что решение поставить «Орешник» на дежурство является ответом на западную агрессивную риторику.

ракета «Орешник»
Белоруссия
Украина
Латвия
