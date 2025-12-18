На Украине подсчитали, за сколько минут «Орешник» долетит до Киева

Ракета нового комплекса «Орешник» долетит до Киева из Белоруссии за полторы минуты, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинских журналистов. Отмечается, что ей понадобится столько же времени, чтобы достигнуть цели в Латвии.
При этом для поражения целей в Эстонии установленному в Белоруссии «Орешнику» понадобится чуть больше времени. В агентстве напомнили: накануне президент страны Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс доставлен в республику и заступил на боевое дежурство.
Ранее в США заметили, что российский президент Владимир Путин, говоря о серийном выпуске «Орешника», послал союзникам Украины предупреждение. Аналитики отметили, что так президент РФ ответил Западу на милитаристскую риторику.
Военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов объяснил, будет ли Россия активно использовать «Орешник» на фронте. По его словам, это произойдет лишь в крайнем случае. Кнутов отметил, что решение поставить «Орешник» на дежурство является ответом на западную агрессивную риторику.