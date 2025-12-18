Новый год-2026
18 декабря 2025 в 21:09

Пушков осудил Нобелевский комитет за поддержку революции в Венесуэле

Пушков: Нобелевский комитет поддержал цветную революцию в Венесуэле

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Присуждение Нобелевской премии мира венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо направлено не на поддержку миротворческих усилий, а на попытку цветной революции в стране, высказал мнение председатель комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор поддержал решение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа подать уголовную жалобу против Нобелевского комитета.

Ассанж прав. Фактически Нобелевский комитет поддержал премией не дело мира, а попытку цветной революции в Венесуэле, — написал он.

По словам Пушкова, Мачадо не принесла человечеству никакой пользы и не способствовала укреплению братства народов. Сенатор подчеркнул, что ее вклад в защиту мира равен «зеро, причем со знаком минус», поскольку она поддерживает возможную интервенцию США против Венесуэлы.

Ассанж обвинил Нобелевский комитет в соучастии в военных преступлениях США после решения присудить премию мира Марии Корине Мачадо. Он также считает ее пособником преступлений Вашингтона.

Ранее Пушков усмотрел утрату нарратива о конфликте на Украине со стороны ведущих СМИ Запада. По его словам, это диффузия информации в данной сфере.

