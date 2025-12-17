Новый год-2026
17 декабря 2025 в 18:20

Пушков увидел утрату нарратива западных СМИ о конфликте на Украине

Пушков заявил, что западные СМИ утратили нарратив по конфликту на Украине

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: NEWS.ru
Произошла утрата нарратива о конфликте на Украине со стороны ведущих СМИ Запада, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на пресс-конференции, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, это диффузия информации в данной сфере.

То есть если ведущие западные СМИ в США, в Британии, во Франции, в Германии до сих пор отстаивали, жестко отстаивали точку зрения, что при соответствующей помощи стран Запада Украина может одержать победу, — пояснил Пушков.

Сенатор отметил, что соцсети становятся главными носителями политической информации. Также снижается доверие к мейнстрим-СМИ, добавил Пушков. Речь идет об основных телеканалах, ведущих газетах и традиционных радиостанциях. Так, в США, уровень доверия к таким СМИ упал с 72% до 28%, посчитал парламентарий. Год назад этот показатель составлял 31%, но сейчас тенденция идет вниз.

Ранее Пушков заявил, что социальные медиа показали, как низко упал рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона. Политик предложил обратить внимание на информационную сцену страны, чтобы понять, как уменьшилось влияние традиционных изданий.

