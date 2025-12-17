Пушков объяснил низкий рейтинг Макрона на примере журналистики Пушков заявил, что интернет-СМИ во Франции показывают реальный рейтинг Макрона

Социальные медиа показывают, насколько низкий рейтинг у президента Франции Эммануэля Макрона, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на пресс-конференции, передает корреспондент NEWS.ru. Политик предложил взглянуть на информационную сцену республики, чтобы понять, как упало влияние традиционных изданий.

Люди перестают читать мейнстрим СМИ, потому что мейнстрим СМИ доказывает, что Макрон прекрасный президент, а французы видят, что он ужасный президент, — поделился мнением Пушков.

Сенатор добавил, что в этой схватке между соцсетями, где главу республики не любят, и либеральной прессой, где Макрона «любят», видно, каков настоящий рейтинг лидера.

