17 декабря 2025 в 15:58

Пушков объяснил низкий рейтинг Макрона на примере журналистики

Пушков заявил, что интернет-СМИ во Франции показывают реальный рейтинг Макрона

Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Анастасия Петрова/РИА Новости
Социальные медиа показывают, насколько низкий рейтинг у президента Франции Эммануэля Макрона, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на пресс-конференции, передает корреспондент NEWS.ru. Политик предложил взглянуть на информационную сцену республики, чтобы понять, как упало влияние традиционных изданий.

Люди перестают читать мейнстрим СМИ, потому что мейнстрим СМИ доказывает, что Макрон прекрасный президент, а французы видят, что он ужасный президент, — поделился мнением Пушков.

Сенатор добавил, что в этой схватке между соцсетями, где главу республики не любят, и либеральной прессой, где Макрона «любят», видно, каков настоящий рейтинг лидера.

Ранее Пушков объяснил, почему Лондон выступает за кражу российских активов. По его словам, британские власти не несут абсолютно никакой ответственности за это решение и оно не коснется Соединенного Королевства, поскольку средства заморожены в Брюсселе.

