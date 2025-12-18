Новый год-2026
Рютте назвал главных противников вступления Украины в НАТО

Рютте: против вступления Украины в НАТО высказались США, Венгрия и Словакия

Марк Рютте Марк Рютте Фото: Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press
Генсек НАТО Марк Рютте публично признал, что у Украины нет единогласной поддержки для вступления в Альянс. На пресс-конференции в Варшаве он указал на три конкретные страны-члены военного блока, которые выступают против этого шага.

Рютте подчеркнул, что вопрос членства Украины имеет два аспекта. Принципиальная сторона заключается в праве любой страны региона подать заявку. Однако на практике решение требует консенсуса всех государств-членов. По словам генсека, такой поддержки у Киева в данный момент нет.

Несколько членов Союза не выразят своего согласия, а это значит, что не будет единогласного согласия на вступление Украины в НАТО. Это такие страны как США, Словакия, Венгрия, — заявил Рютте.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Рютте, заявляя о важности подготовки Альянса к войне с Россией, говорит от лица поколения, которое забыло об ужасах Второй мировой войны. Так он прокомментировал призыв генсека «готовиться к войне такого масштаба, в которой сражались наши деды и прадеды».

