18 декабря 2025 в 21:24

Стало известно о возможной гибели автогонщика Грега Биффла

В авиакатастрофе мог погибнуть автогонщик Грег Биффл и его родственники

Грег Биффл, 2012 г. Грег Биффл, 2012 г. Фото: Jeff Siner/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Несколько человек стали жертвами авиакатастрофы в Северной Каролине, пишет Daily Express. По предварительным данным, среди погибших могут быть чемпион Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Грег Биффл, его родственники и другие спортсмены. Местное управление шерифа сообщило о нескольких жертвах, но их точные имена пока не известны.

Согласно официальному заявлению регионального аэропорта Стейтсвилл, самолет Cessna 550 Citation II разбился около 10:15 утра по восточному времени. По данным открытых источников, самолет принадлежит компании GB Aviation Leasing, а бортовой номер (N257BW) совпадает с адресом Биффла, — сказано в публикации.

Известно, что этот аэропорт предоставлял услуги нескольким гоночным командам NASCAR. На месте авиакатастрофы ведутся аварийно-спасательные работы. На кадрах видно, что пламя полностью уничтожило воздушное судно.

Ранее бывший участник NASCAR Майкл Аннетт скончался в возрасте 39 лет. Причины смерти спортсмена не раскрываются. Гонщик выступал во всех трех национальных уровнях автогонок и был победителем в серии NASCAR O'Reilly Auto Parts. Ему пришлось завершить карьеру в 2021 году после травмы ноги.

