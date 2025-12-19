Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 19 декабря смотрят фильм «Человек дождя», помогают тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, поздравляют «золотых рыбок», плачут над историей Розы и Джека, которые полюбили друг друга на «Титанике». А еще сегодня читают биографию одного из самых известных советских лидеров Леонида Брежнева.

Памятные даты и исторические события 19 декабря

19 декабря — Международный день помощи бедным. Бедность определяется ООН как хроническая нехватка ресурсов для достойной жизни. Если в конце XX века в нищете жил каждый четвертый житель Земли, то сегодня, по данным ООН, за чертой бедности — 670 миллионов человек, выживающих на $2,15 в день. Прогнозы показывают, что к 2030 году в крайней нужде могут оказаться еще 575 миллионов человек.

Помощь нуждающимся во многих странах оказывают не только государственные и международные программы, но и благотворительные организации, религиозные общины, волонтеры и частные меценаты. Этот день призван напомнить о важности совместных усилий в борьбе с бедностью.

Какой сегодня день в России Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рассказываем также, что отмечают сегодня в России. 19 декабря чествуют настоящих «добытчиков» компаний — снабженцев. Этот неофициальный праздник стал популярным во многих фирмах, ведь без этих специалистов любое дело может встать.

Их работу придумали сравнить с Золотой Рыбкой из сказки. Почему? Потому что настоящий профи должен уметь «достать» именно то, что нужно, вовремя и в нужном количестве — будь то редкая деталь или тонна бумаги для офиса. Это мастера решать задачи, договариваться и находить выход там, где другие разводят руками.

Их ежедневный труд — это не просто «заказать и привезти». Это кропотливая работа: просчитать потребности, выбрать надежного поставщика, проконтролировать качество и сроки. От их расторопности зависит, будет ли завод работать без простоев, а офис — без срывов сроков.

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 19 декабря еще? 162-летие сегодня празднует… линолеум. В этот день 1863 года английский промышленник Фредерик Уолтон запатентовал рецепт нового напольного покрытия, которое мы знаем как линолеум. По сути, это был усовершенствованный камптуликон, но уже без каучука. Позже изобретатель из Шотландии Майкл Нэйн улучшил технологию.

Интересно, что в начале XX века одним из главных производителей линолеума в мире была Российская империя. Крупнейшие европейские фабрики располагались в Одессе и Риге, но после революции 1917 года страна утратила лидерство на этом рынке. Так что сегодняшняя дата — отличный повод вспомнить историю под ногами!

19 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Shutterstock/FOTODOM

Еще один необычный праздник сегодня — День неудачника, или День аутсайдера, который отмечают и с улыбкой, и с грустью. Нелепые ситуации и обидные промахи, в которые попадают некоторые люди, порой вызывают сочувственную улыбку. Но за ней стоит важный вопрос: а как мы сами переживаем неудачи?

Кто-то учится смеяться над ними вместе со всеми, а для кого-то каждая ошибка становится тяжелым ударом. Организаторы праздника призывают тех, кого называют «неудачниками», не сдаваться. Преодолеть этот статус можно. Нужно научиться правильно относиться к провалам: делать выводы, не впадать в уныние и снова идти вперед. Это трудно, но именно так рождается настоящий успех!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день в мире религии? В 19-й декабрьский день у верующих свое торжество — праздник святого Николая.

Именины и дни ангела сегодня

19 декабря — день именин у Амадея, Максима, Николая и Феофила. Прекрасный повод поздравить носителей этих светлых и сильных имен!

Этот день в истории: что произошло 19 декабря

Какой сегодня день в мире кинематографа? Ровно 26 лет назад мир увидел «Титаник» — эпическую драму режиссера Джеймса Кэмерона о любви и катастрофе. Фильм рассказывает трагическую историю лайнера «Титаник» через роман двух пассажиров из разных социальных миров — художника Джека (Леонардо Ди Каприо) и аристократки Розы (Кейт Уинслет). Их чувство, вспыхнувшее во время первого и последнего рейса 1912 года, стало символом надежды на фоне надвигающейся гибели.

Кэмерон мастерски соединил масштабную реконструкцию катастрофы с глубокой личной историей. Картина покорила зрителей не только спецэффектами, но и силой эмоций, завоевав 11 «Оскаров» и навсегда оставшись в истории кино.

Какие праздники отмечают 19 декабря Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

В этот день в 1971 году на экраны вышла одна из самых шокирующих картин в истории кино — «Заводной апельсин» режиссера Стэнли Кубрика. Лента погружает зрителя в мрачный мир молодежной агрессии и тотального неприятия традиционных устоев.

Герой картины, главарь банды Алекс, после ареста подвергается в тюрьме экспериментальному «лечению», призванному уничтожить в нем саму возможность совершать зло. Однако центральным становится вопрос: способно ли насилие системы победить насилие человека? Кубрик создал не просто кинокартину, а глубокий философский вызов.

Кто умер и родился 19 декабря

19 декабря 1788 года родился князь Сергей Волконский, который вошел в историю и как единственный генерал-декабрист. Он встал на сторону восставших в 1825 году и за участие в мятеже Черниговского полка был приговорен к смертной казни, которую заменили на 20 лет каторги. Волконский отправился в Сибирь вместе со своей женой, Марией Раевской.

В этот же день, но в 1875-м, родилась Милева Марич — первая жена ученого Альберта Эйнштейна и личность неординарная сама по себе. По национальности сербка, она еще в юности вошла в историю как одна из первых женщин Австро-Венгрии, пробившихся в университет. Обладая блестящим математическим умом, она училась вместе с Эйнштейном в Цюрихском политехе.

119 лет сегодня исполнилось бы одному из самых узнаваемых советских лидеров Леониду Брежневу. Его политическая карьера достигла пика в 1964 году, когда он сыграл ключевую роль в отстранении от власти другого крупного государственного деятеля СССР Никиты Хрущева. С того момента Брежнев возглавил партию и государство, став бессменным генеральным секретарем ЦК КПСС на долгие 18 лет — до 1982 года.

23 года назад ушел из жизни легендарный грузинский актер и спортивный комментатор Котэ Махарадзе. Ему было 77 лет. Его последней работой в эфире стал репортаж с футбольного матча между сборными Грузии и России в октябре того же года. После игры, прерванной из-за отключения электроэнергии на стадионе, Махарадзе почувствовал себя плохо, был госпитализирован с диагнозом «инсульт».

Что случилось сегодня, 19 декабря Фото: РИА Новости

В этот же день 2003 года скончался русский поэт Дмитрий Авалиани — мастер слова, знаменитый в первую очередь как палиндромист. Он создавал фразы, которые читаются одинаково и слева направо, и справа налево. Но его талант был не только в игре с буквами. Стихи Авалиани отличала особая легкость и изящность формы, но при этом — глубокая, почти загадочная образность.

19 декабря 2009 года умер Ким Пик, американский савант (это человек, обладающий выдающимися, почти сверхъестественными способностями в какой-то узкой области) с феноменальной памятью, ставший прототипом героя знаменитого фильма. До 98% всей прочитанной информации он запоминал навсегда. Именно его уникальные способности вдохновили создателей оскароносной драмы «Человек дождя», где его образ воплотил актер Дастин Хоффман.