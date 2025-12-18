Безопасный десерт для малышей: рисовые шарики без сахара и аллергенов

Что приготовить на Новый год для маленьких детей

Новогодний стол для самых маленьких гостей требует особого подхода: блюда должны быть мягкими, безопасными и полезными. Многие родители задумываются, что приготовить на Новый год для маленьких детей, чтобы угощение не вызвало аллергии и понравилось малышам. Нежные рисовые шарики с бананом и кокосовой стружкой станут идеальным решением для детского праздничного меню.

Это блюдо готовится без термической обработки и содержит минимум ингредиентов. Рисовые хлопья размалываются в мелкую крошку, смешиваются со спелым бананом до однородной массы, после чего формируются небольшие шарики размером с грецкий орех. Готовые изделия обваливаются в мелкой кокосовой стружке без добавок.

Ингредиенты на 12–15 шариков: рисовые хлопья быстрого приготовления — 80 г, спелый банан среднего размера — 1 шт., натуральная кокосовая стружка мелкого помола — 30 г, щепотка ванилина без сахара (по желанию).

Блюдо подходит детям от 10 месяцев, легко жуется, не крошится и удобно берется маленькими ручками. Шарики хранятся в холодильнике до двух суток в закрытом контейнере.

Решая, что приготовить на Новый год для маленьких детей, обратите внимание на этот простой рецепт: он не требует духовки, готовится за 15 минут и содержит только натуральные компоненты. Такое угощение украсит детский стол и порадует самых юных гостей праздника.

