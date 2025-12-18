Банановое желе на йогурте: безопасный новогодний десерт для детей до 5 лет

Праздничный стол для самых маленьких гостей требует особого подхода. Йогуртовое желе с бананом станет отличным решением, когда нужно решить, что приготовить на Новый год для маленьких детей: десерт мягкий, без риска подавиться, гипоаллергенный и легко усваивается.

Рецепт йогуртового желе с бананом

Для приготовления понадобится:

200 мл натурального йогурта без добавок;

1 спелый банан;

5 г агар-агара;

50 мл воды;

1 чайная ложка кленового сиропа (по желанию).

Агар-агар замочите в холодной воде на 15 минут, затем нагрейте до полного растворения, не доводя до кипения. Банан разомните вилкой до состояния пюре, смешайте с йогуртом и кленовым сиропом. Влейте теплый раствор агар-агара тонкой струйкой, непрерывно помешивая. Разлейте массу по силиконовым формочкам и отправьте в холодильник на 2-3 часа.

Этот рецепт решает вопрос, что приготовить на Новый год для маленьких детей, предлагая безопасный и вкусный вариант. Желе застывает благодаря агар-агару — редкому растительному загустителю из водорослей, который работает даже при комнатной температуре и не требует желатина.

