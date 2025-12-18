Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 18 декабря люди сворачиваются вместе со своими питомцами в клубочек, смотрят «Щелкунчика», говорят о проблемах мигрантов, включают «Челюсти», «Парк юрского периода» или любой другой фильм режиссера Стивена Спилберга. А еще некоторые вместо шапок сегодня надевают вантуз себе на голову.

Памятные даты и исторические события 18 декабря

18 декабря в России отмечается День работников органов ЗАГСа. Этот профессиональный праздник посвящен людям, которые сопровождают нас в ключевые моменты жизни: регистрируют рождение, брак и смерть. Дата выбрана в честь исторического события: 18 декабря 1917 года был подписан декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния».

Этот документ перевел регистрацию жизненно важных событий из церковной в гражданскую сферу, сделав ее обязательной для всех граждан независимо от вероисповедания и придав юридическую силу каждому акту. До этого юридическая сила актов зависела от церковных обрядов, что оставляло вне правовой защиты многие союзы.

Также сегодня мир отмечает День мигранта. Это не просто очередная памятная дата от ООН, а жест солидарности с миллионами людей, которые прямо сейчас находятся в пути. Они пересекают границы не от хорошей жизни — их гонят войны, экономические кризисы, климатические катастрофы и просто желание дать детям шанс на нормальное будущее.

Как на самом деле живется тем, кто строит наши дома, собирает урожай, подметает дворы? Часто — без гарантий, с риском для здоровья и в правовой неопределенности. В этот день по всему миру активисты и правозащитники выходят на акции, устраивают дискуссии, чтобы обратить внимание на этот слой населения и рассказать о правах мигрантов.

Необычные праздники и интересные факты

Какие праздники отмечают 18 декабря еще? Сегодня — День сворачивания в клубочек. Он посвящен одному из самых древних инстинктов. Ведь в клубок сворачиваются не только ежики, спасаясь от опасности, но и наши домашние кошки и собаки, превращаясь в умилительные спящие пушистые шарики.

Какой сегодня день 18 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что уж говорить о нас, людях! В минуты стресса или усталости мы инстинктивно принимаем позу эмбриона — ту самую, в которой когда-то находились в безопасности и тепле. Эта поза становится настоящей телесной практикой утешения. Она помогает нервной системе успокоиться, сбросить напряжение и мысленно вернуться в состояние защищенности. Завернитесь сегодня в уютный плед, примите удобную позу и позвольте себе несколько минут полного покоя. Это не лень, а полезная техника релаксации, которая дарит телу и психике необходимую перезагрузку.

Есть еще один необычный праздник сегодня… Он называется День вантуза на голове. Это, пожалуй, одна из самых абсурдных и веселых дат в году. Единственное его правило — просто надеть вантуз на голову и запечатлеть этот момент.

Идея, зародившаяся в США, стремительно завоевала мир, превратившись в глобальный флешмоб. Социальные сети в этот день взрываются тысячами фотографий, где люди соревнуются не в красоте, а в креативности и чувстве юмора. Чем нелепее и забавнее кадр — тем лучше. Суть праздника проста: отбросить серьезность, включить воображение, не бояться выглядеть смешно. Ну что, сделаем безбашенные снимки?

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день в мире религии? В 18-й декабрьский день верующие вспоминают святого Савву.

Именины и дни ангела сегодня

Свои именины сегодня с размахом отмечает целая команда мужчин. Поднимайте тосты за Анастасия, Геннадия, Гурия, Захара, Илью, Савву и Сергея! А дамы сегодня могут присоединиться к празднику в роли главных вдохновительниц и организаторов веселья.

Этот день в истории: что произошло 18 декабря

Ровно 133 года назад на сцене Мариинского театра был поставлен неотъемлемый символ Нового года — балет «Щелкунчик» композитора Петра Чайковского.

Он был холодно встречен, критики и публика сочли постановку скучной и нелепой, а музыку — слабой. Дело в том, что балетмейстеру Льву Иванову, вынужденно взявшему на себя работу со «Щелкунчиком», было сложно работать по чужому проекту. Автором либретто был балетмейстер Мариус Петипа, который выпал из рабочего процесса из-за тяжелой болезни.

Широкую известность и всемирную популярность «Щелкунчик» обрел только в 1957 году, когда по телевидению показали постановку хореографа Джорджа Баланчина. Именно эта версия, восторженно принятая зрителями, превратила балет в главный музыкальный атрибут Рождества и Нового года, каким мы его знаем сегодня.

Какие праздники отмечают 18 декабря Фото: Борис Рябинин/РИА Новости

Какой сегодня день интересный, согласитесь? 18 декабря 1970 года советская подводная лодка К-162, известная как «Золотая рыбка», установила абсолютный мировой рекорд скорости под водой. Благодаря точной работе экипажа, который вручную вывел турбозубчатый агрегат и систему защиты реактора на 97% от максимальной мощности, атомоход на глубине 100 метров развил фантастическую скорость в 44,7 узла, что эквивалентно 82,8 километра в час.

Служба уникальной лодки с перерывами на ремонт продолжалась до 1984 года, после чего ее перевели в резерв. В 1978 году она была переименована в К-222 и под этим номером завершила свой путь. В марте 1989 года «Золотую рыбку» окончательно исключили из боевого состава ВМФ СССР, а спустя десять лет, в 1999 году, на ней был спущен военно-морской флаг, поставив точку в истории легендарного корабля-рекордсмена.

Кто умер и родился 18 декабря

В этот день 1778 года родился Джозеф Гримальди — отец современной клоунады. Его клоун Джой покорил Англию трюками и шутками, актуальными до сих пор. Сын танцовщицы, он вышел на сцену в 2 года, а к 6 годам пресса назвала его выдающимся артистом. Гримальди создал канонический образ «белого клоуна», заложив основы профессии.

Иосиф Сталин (Джугашвили), родившийся 18 декабря 1878 года, возглавлял Советское государство с конца 1920-х до своей смерти в 1953 году. Его путь к власти начался в 15 лет с подпольной революционной деятельности. Он вел марксистскую пропаганду, организовывал забастовки и вступил в партию большевиков. Неоднократные аресты и ссылки не остановили его. В 1912 году, по предложению революционера Владимира Ленина, он вошел в Центральный комитет партии и окончательно утвердил свой знаменитый псевдоним — Сталин.

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 декабря 2025 года Фото: Russian Look/Global Look Press

Сегодня 79 лет исполняется живой легенде Голливуда, режиссеру Стивену Спилбергу. Он настоящий пионер современного блокбастера. Его фильмография разнообразна: Спилберг с одинаковым блеском создавал захватывающие приключения вроде «Парка юрского периода» и «Челюстей», трогательные фантастические истории («Инопланетянин»), остроумные авантюры («Поймай меня, если сможешь») и масштабные исторические драмы.

В этот день 1848 года скончался чешский математик и философ Бернард Больцано, намного опередивший свое время. Он создал первую строгую теорию вещественных чисел и стал одним из предтеч теории множеств, хотя при жизни опубликовал лишь несколько небольших работ. Его философские идеи, изложенные в трудах «Наукоучение» и «Парадоксы бесконечного», исследовали основы логики, бесконечность и природу научного знания.

Конрад Цузе, ушедший из жизни 18 декабря 1995 года в возрасте 85 лет, по праву считается одним из отцов современного компьютера. Этот немецкий инженер-первопроходец создал не просто машину, а целую концепцию. В 1941 году он построил Z3 — первый в мире действующий программируемый компьютер с электромеханическим реле. А позже разработал «Планкалкюль» — первый в истории язык программирования высокого уровня.

Два года назад умер 30-летний Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш. Российский шоумен, танцор и актер получил всенародную известность в 2020 году благодаря участию в вирусных клипах группы Little Big — «Uno», «Tacos» и «Sex Machine». Его харизматичные и эксцентричные образы сделали его любимцем публики и яркой фигурой в мире шоу-бизнеса и развлечений.