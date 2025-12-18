Едим тазик салата и не толстеем: крабовый без горы майонеза — свежая версия

Приготовьте легкий и низкокалорийный крабовый салат без горы майонеза. Это блюдо — идеальный вариант для полезного ужина, сытного перекуса и даже праздничного стола. Едим тазик салата и не толстеем!

Вам понадобится: 200 г крабовых палочек (нарезать кубиками), пучок листьев салата (порвать руками), 1 свежий огурец (нарезать соломкой или кубиками), 2 сваренных вкрутую яйца (кубиками), 100 г консервированной кукурузы (слить сок), свежий укроп и зеленый лук (мелко порубить). Для заправки смешайте 150 г нежирной сметаны (10–15%) с 1-2 чайными ложками дижонской или зернистой горчицы, солью и черным перцем по вкусу. Все ингредиенты соедините в большой миске, аккуратно перемешайте с заправкой.

Вкус получается нежным, сбалансированным и очень свежим: сладковатые крабовые палочки и кукуруза отлично сочетаются с сочным огурцом и яйцом, а пикантная горчично-сметанная заправка придает блюду легкую остроту и сливочность.

