«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной Лещенко: у Долиной есть другая недвижимость, кроме проданной Лурье квартиры

Народный артист РСФСР Лев Лещенко заявил в беседе с 360.ru, что у певицы Ларисы Долиной есть другая недвижимость, помимо проданной Полине Лурье квартиры. Так он отреагировал на решение Верховного суда России.

У нее еще два или три места. Есть четырехэтажный особняк в 40 километрах от Москвы, где она время от времени проживала, потом еще какие-то квартиры так или иначе связаны с ее имуществом. Она не бездомная, есть где жить, — высказался Лещенко.

Он добавил, что Долиной предстоит разобраться, как организовать переезд из квартиры в Хамовниках. По словам певца, там остались дорогие для нее вещи, в том числе электрическое фортепиано, которое очень любит артистка.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина до сих пор не освободила квартиру в Хамовниках, несмотря на решение Верховного суда России. По ее словам, следующее заседание, которое может поставить точку в этом деле, назначено на 25 декабря 2025 года.