Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 12:24

Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление

В Пермском крае и ряде регионов Урала зафиксировали аномальные световые столбы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Жители Пермского края, Удмуртии, Свердловской и Тюменской областей стали свидетелями редкого атмосферного явления в виде вертикальных световых столбов, рассказал Telegram-канал SHOT. Оптический эффект, визуально напоминающий массивные светящиеся иглы, был вызван отражением света от ледяных кристаллов, зависших в нижних слоях атмосферы.

Наиболее яркое свечение зафиксировали в селе Троица, где природное явление приобрело отчетливые формы благодаря специфическим температурным условиям. Специалисты классифицируют данный феномен как одну из разновидностей гало, возникающую при взаимодействии источников света с ледяной взвесью в воздухе. По словам очевидцев, наблюдаемое явление отличалось исключительной красотой и масштабностью, наблюдали их могли жители сразу нескольких регионов.

Ранее над Ленинградской областью заметили северное сияние. Природным явлением любовались жители Выборгского и Всеволожского районов. Сияние возникает в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. Явление может принимать различную форму и цвета, создавая в небе уникальные всполохи.

Пермский край
Урал
фото
атмосфера
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России предостерегли США от роковой ошибки по Венесуэле
Стало известно, как изменились цены на выступления российских звезд
Европейская страна не поддерживает ЕС в вопросе российских активов
Комментатор Орлов оценил роль Дзюбы в «Акроне»
«Людей волнует»: Миронов выступил со смелым предложением по тарифам ЖКХ
«Есть где жить»: Лещенко о решении суда по делу Долиной
Барщевский оставил должность представителя правительства в КС
ФАС выступила с важным заявлением на фоне увеличения НДС
Ответ Путина на провокации в Черном море восхитил Китай
Миронов призвал наказывать рублем скрывающихся за границей осужденных
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление
Российские туристы столкнулись с нашествием медуз за границей
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»
«Чудеса случаются»: Непомнящий высоко оценил игру Сафонова за ПСЖ
«Сдаются целыми взводами»: пленный ВСУ раскрыл, что происходит на фронте
Почему не работает WhatsApp 18 декабря: где сбои в России, полный блок
Глава Крыма рассказал, как обстоит ситуация с безопасностью в регионе
Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем ПСЖ на долгие годы
В Башкирии родился ребенок с необычной аномалией
Дальше
Самое популярное
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо
Общество

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее
Общество

Гвоздь программы новогоднего стола — медово-чесночная курица: простое праздничное горячее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.