Жители Пермского края сняли на видео редкое атмосферное явление В Пермском крае и ряде регионов Урала зафиксировали аномальные световые столбы

Жители Пермского края, Удмуртии, Свердловской и Тюменской областей стали свидетелями редкого атмосферного явления в виде вертикальных световых столбов, рассказал Telegram-канал SHOT. Оптический эффект, визуально напоминающий массивные светящиеся иглы, был вызван отражением света от ледяных кристаллов, зависших в нижних слоях атмосферы.

Наиболее яркое свечение зафиксировали в селе Троица, где природное явление приобрело отчетливые формы благодаря специфическим температурным условиям. Специалисты классифицируют данный феномен как одну из разновидностей гало, возникающую при взаимодействии источников света с ледяной взвесью в воздухе. По словам очевидцев, наблюдаемое явление отличалось исключительной красотой и масштабностью, наблюдали их могли жители сразу нескольких регионов.

Ранее над Ленинградской областью заметили северное сияние. Природным явлением любовались жители Выборгского и Всеволожского районов. Сияние возникает в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. Явление может принимать различную форму и цвета, создавая в небе уникальные всполохи.