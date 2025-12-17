Банановый хруст-ролл из теста фило — слоеный десерт за 10 минут: на завтрак или перекус

Этот десерт — идеальный пример того, как минимальные усилия приводят к максимальному восторгу. Ультратонкое тесто фило, запекаясь, превращается в облако невесомых, тающих хрустящих слоев. Внутри этого облака скрывается сладкая, мягкая душа — спелый банан, который при нагревании становится еще ароматнее. А золотистый кунжут сверху добавляет ореховые нотки и идеальный хруст.

Противень слегка смазываю сливочным маслом. Тесто фило (2–3 листа) размораживаю по инструкции. Раскладываю листы стопкой друг на друга (можно смазывать растопленным маслом между слоями для большей слоености).

Спелые, но не перезрелые бананы (2 шт.) очищаю и выкладываю вдоль длинного края стопки теста. Аккуратно, но плотно закручиваю тесто в рулет вокруг бананов, формируя длинную «колбаску».

Острым ножом нарезаю рулет на кусочки толщиной 1,5–2 см. Выкладываю эти кругляши на подготовленный противень на небольшом расстоянии друг от друга.

Желток (1 шт.) слегка взбалтываю вилкой и с помощью кисточки смазываю верх и бока каждого рулетика. Обильно посыпаю белым или черным кунжутом.

Запекаю в разогретой до 180°C духовке 30–35 минут, пока тесто не станет равномерно золотисто-коричневым и хрустящим.

Подаю теплыми, полив жидким медом или растопленным темным шоколадом. Можно добавить шарик ванильного мороженого.

