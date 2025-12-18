Новый год-2026
Печенье, творог и разноцветная посыпка! Легкий торт-суфле «Елочный шар». Яркий, веселый и готовится за час

Новогодний торт должен быть не только вкусным, но и создавать праздничное настроение своим видом. «Елочный шар» — это торт-игра, торт-украшение, который понравится и детям, и взрослым. Его прелесть в том, что он не требует выпечки, печь ничего не нужно. Основа — это простое сочетание рассыпчатого песочного печенья и нежного творога, а волшебство создает яркая, веселая посыпка. Собирается такой торт действительно быстро, а результат выглядит так, будто вы потратили на него целый день.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 500 г песочного печенья, 300 г творога, 200 г сливочного масла, 100 г сахарной пудры, ванильный сахар, разноцветная кондитерская посыпка и кокосовая стружка для обсыпки. Печенье измельчите в мелкую крошку с помощью блендера или скалки. Творог протрите через сито. Масло размягчите и взбейте с сахарной пудрой и ванилином до пышности. Соедините масляную массу, творог и крошку печенья, тщательно вымесите до получения однородной пластичной массы. Из этой массы сформируйте шар, аккуратно поместите его на блюдо и слегка приплюсните снизу для устойчивости. Обильно обсыпьте торт сначала кокосовой стружкой, создавая «снежный» фон, а затем украсьте цветной посыпкой, как елочную игрушку. Уберите торт в холодильник на 2–3 часа для застывания. Перед подачей можно украсить блюдо «веточками» из мяты или шоколадной стружкой.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
