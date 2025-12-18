«Лукошки с опятами» из 3 ингредиентов: эффектная закуска для новогоднего стола без лишних трат

Приготовьте эффектную и очень простую закуску для новогоднего стола без лишних трат «Лукошки с грибочками». Понадобится всего 3 ингредиента!

Вкус получается волшебным: нежное, воздушное и хрустящее слоеное тесто, сливочный сыр и пикантные, чуть кисловатые грибочки создают идеальный баланс. Эта закуска выглядит как произведение кулинарного искусства, а готовится элементарно и быстро.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 150–200 г творожного сыра, 150 г маринованных опят (или шампиньонов). Духовку разогрейте до 200°C. Раскатайте тесто и разрежьте на квадраты со стороной примерно 8–10 см. Противень застелите пергаментом. Положите в центр каждого квадрата небольшой шарик из фольги (это сохранит углубление), а края теста защипните, формируя бортики-лодочки. Выпекайте 12–15 минут до золотистого цвета. Дайте корзинкам остыть, удалите фольгу. Наполните лукошки творожным сыром, сверху выложите маринованные грибы.

