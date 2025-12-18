Новый год-2026
«Лукошки с опятами» из 3 ингредиентов: эффектная закуска для новогоднего стола без лишних трат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Приготовьте эффектную и очень простую закуску для новогоднего стола без лишних трат «Лукошки с грибочками». Понадобится всего 3 ингредиента!

Вкус получается волшебным: нежное, воздушное и хрустящее слоеное тесто, сливочный сыр и пикантные, чуть кисловатые грибочки создают идеальный баланс. Эта закуска выглядит как произведение кулинарного искусства, а готовится элементарно и быстро.

Вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста, 150–200 г творожного сыра, 150 г маринованных опят (или шампиньонов). Духовку разогрейте до 200°C. Раскатайте тесто и разрежьте на квадраты со стороной примерно 8–10 см. Противень застелите пергаментом. Положите в центр каждого квадрата небольшой шарик из фольги (это сохранит углубление), а края теста защипните, формируя бортики-лодочки. Выпекайте 12–15 минут до золотистого цвета. Дайте корзинкам остыть, удалите фольгу. Наполните лукошки творожным сыром, сверху выложите маринованные грибы.

Ранее стало известно, как приготовить закусочные помидоры со шпротами на праздничный стол.

