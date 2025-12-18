За 20 минут — 20 порций праздника. Шляпки из шампиньонов, фаршированные крабовым салатом. И горячее, и закуска

В новогодней суете ценятся рецепты, которые сочетают скорость, эффектность и универсальность. Эти фаршированные шляпки шампиньонов — именно такое решение. Они удачно совмещают в себе форматы горячей закуски и легкого, но сытного салата, что делает их идеальным блюдом для фуршета. Нежные грибные шляпки, наполненные прохладной сочной начинкой из крабовых палочек с сыром и зеленью, создают приятный контраст температур и текстур. А главное — приготовить два десятка порций можно буквально за время, пока духовка разогревается.

Рецепт

Для приготовления вам потребуется: 20 крупных шампиньонов, 200 г крабовых палочек, 100 г твердого сыра, 2 вареных яйца, 3 ст. л. майонеза, зеленый лук и укроп, соль, перец. Аккуратно отделите шляпки от ножек грибов. Шляпки промойте и обсушите, а ножки мелко порубите. Крабовые палочки, сыр и яйца натрите на средней терке. Смешайте их в миске с рубленными ножками, майонезом, мелко нарезанной зеленью, солью и перцем. Получившейся начинкой плотно наполните грибные шляпки. Выложите фаршированные шляпки на противень, застеленный пергаментом, и запекайте в разогретой до 180 °C духовке около 15 минут. Подавайте блюдо сразу, пока грибы теплые, украсив свежей зеленью.

