Закуски на шпажках больше не делаю. Вместо них закусочные бургеры из шампиньонов — необычно и очень вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется предложить гостям на фуршете что-то необычное, легкое и в то же время сытное, эти мини-бургеры становятся настоящей находкой. Они мастерски играют с восприятием: аппетитные шляпки шампиньонов заменяют традиционные булочки, создавая полную иллюзию классического бургера, но в более изящном и полезном формате. Такая закуска сочетает в себе сочность куриной начинки, пикантность маринованных грибов, хруст свежего огурца и тягучесть сыра. Это блюдо не только поражает своей оригинальностью и красивой подачей, но и дает возможность насладиться любимым вкусом без чувства тяжести после обычного фастфуда.

Для приготовления 4 порций (8 мини-бургеров) вам понадобится: 8 средних шампиньонов с крепкими шляпками, 100 г куриного филе, 20 г твердого сыра, 1 маринованный огурец, 1/2 луковицы, 2 листа салата, 3 ст.л. соевого соуса, 2 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. яблочного уксуса, 1 зубчик чеснока, щепотка сахара, соль, перец. Отделите шляпки от ножек грибов. Шляпки замаринуйте на 15 минут в смеси соевого соуса (2 ст.л.), масла, уксуса, измельченного чеснока и сахара. Затем запеките их в духовке при 200°C 10-12 минут. Ножки грибов и куриное филе мелко порубите, лук нарежьте кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и грибные ножки, готовьте до готовности, посолите, поперчите. Сыр натрите на терке, огурец нарежьте тонкими кружочками. Для соуса смешайте 1 ст.л. густого йогурта, 1/2 мелко натертого маринованного огурца и рубленый укроп. Соберите бургеры: на шляпку гриба положите кусочек салата, ложку куриной начинки, кружок огурца, сыр и накройте второй шляпкой. Скрепите шпажкой, подавайте с соусом.

Мария Левицкая
