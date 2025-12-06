ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 15:35

Больше никаких зраз и голубцов! Леплю сырные кнедлики с шампиньонами — простые ингредиенты и 2 минуты на жарку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Идея сытного мясного блюда, безусловно, хороша, но иногда душа просит чего-то более утонченного, нежного и по-домашнему уютного. Именно такими являются эти сырные кнедлики — легкие, воздушные и буквально тающие во рту. Они кардинально отличаются от привычных голубцов или тефтелей, предлагая совершенно иную текстуру и вкусовую палитру. В основе — творожное или картофельное тесто с большим количеством сыра, которое при варке превращается в нежнейшие «облачка». А грибная начинка из обжаренных шампиньонов с луком придает каждому кусочку насыщенный, глубокий аромат. Это блюдо — прекрасный способ удивить семью и гостей, доказав, что гарнир может с легкостью стать кулинарной звездой вечера.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г отварного картофеля, 150 г творога, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 100 г муки, щепотка мускатного ореха, соль; для начинки — 300 г шампиньонов, 1 луковица, 2 ст. л. сливочного масла, соль, перец. Картофель разомните в пюре, творог протрите через сито, сыр натрите на мелкой терке. Соедините все ингредиенты для теста и тщательно вымесите. Для начинки мелко нарежьте лук и грибы, обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета и выпаривания жидкости, посолите и поперчите. На слегка припыленной мукой поверхности раскатайте тесто в пласт толщиной около 1 см. Вырежьте кружки стаканом. На каждый кружок выложите чайную ложку начинки, защипните края, сформировав шарик. Аккуратно опускайте кнедлики в подсоленный кипяток и варите на среднем огне 5–7 минут после всплытия. Готовые кнедлики шумовкой переложите на тарелку. Подавайте сразу, полив растопленным сливочным маслом со свежей зеленью или сметанным соусом с укропом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
закуски
ужины
шампиньоны
