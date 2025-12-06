ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 16:57

Без приглашения: коммунальщикам разрешат врываться в квартиры россиян?

Сотрудник газовой службы показывает служебное удостоверение жильцу квартиры Сотрудник газовой службы показывает служебное удостоверение жильцу квартиры Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Коммунальщикам могут разрешить доступ к внутриквартирному домовому оборудованию без согласия хозяев. Какие подробности об этом известны, правда ли в квартиры россиян будут врываться без приглашения?

Правда ли коммунальщикам разрешат врываться в квартиры россиян

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что подобную практику предлагается распространить на газовщиков: по решению суда они смогут получить доступ к газовому оборудованию внутри квартиры без разрешения хозяев.

Парламентарий заявил, что соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении и готовится ко второму — при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества.

Сотрудники газовой службы проводят техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования Сотрудники газовой службы проводят техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как это будет работать

«Газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования. Более того, мы предлагаем ввести сокращенный срок для рассмотрения таких дел судом, который составит 12 дней, а также внести изменения в гражданский процессуальный кодекс, в соответствии с которыми решения суда будут немедленны к исполнению», — объяснил Колунов.

На практике газовщики в случае отказа жильцов пустить их в квартиру будут обращаться в суд. Получив соответствующее решение от судебной инстанции, газовые службы совместно с органами, уполномоченными на его принудительное исполнение (полиция или приставы), снова придут в квартиру, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь.

Авторы проекта предусмотрели и механику предварительного уведомления жильцов о визите газовой службы: «Это должны быть извещения в электронном и традиционном, печатном, формате. Более того, они должны отправляться как минимум дважды. Тогда ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, не будет».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Тогда ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, не будет. Останутся лишь случаи сознательного недопуска со стороны тех, кто умышленно проигнорировал уведомление и умышленно не пустил сотрудников, тем самым поставив свою жизнь и жизни соседей под угрозу», — подчеркнул Колунов.

Зачем это нужно

Законопроект разрабатывается для обеспечения безопасности граждан, отметил Колунов. Он указал со ссылкой на данные МЧС, что с 2019 года идет рост взрывов газа, а также погибших и пострадавших от них.

«По данным, собранным в период с июля 2024 по июль 2025 года, в результате взрывов бытового газа в России погибло 73 человека, еще 187 человек пострадали. Трагичная статистика, вывод из которой только один — работать на предупреждение», — заключил парламентарий.

В середине ноября в Казани прогремел взрыв в многоквартирном доме на улице Лукина. Источником взрыва мог послужить газовый котел в квартире пенсионерки. СМИ писали, что под окнами многоэтажки были разбросаны вещи, а на земле лежало накрытое тканью тело.

До этого в ноябре взрыв прогремел в пятиэтажке в Ачинске Красноярского края. СМИ писали, что инцидент произошел на третьем этаже здания на улице Привокзальной. После хлопка начался пожар.

Читайте также:

Старые «грехи» Долиной: рассказывала о лечении рака кефиром, увела мужчину

Новая катастрофа? Саркофаг ЧАЭС больше не спасает от радиации: что будет

Боец MMA устроил спарринг с памятником и попал под уголовку: что за скандал

коммунальщики
новости
квартиры
россияне
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Норвегии назвали выгодополучателей от недопуска российских спортсменов
Новые «Люди в черном»: когда выйдет, сюжет, вернется ли Уилл Смит
«Ведро воды на голову»: стратегия нацбезопасности США привела ЕС в ужас
«Деньги уходят в другие места»: в Чехии призвали проверить помощь Киеву
Политолог ответил, закончится ли политическая карьера Ермака
Появились кадры задержания убийц тюменского продавца машин
Европейский лидер анонсировал визит крупной делегации в Москву
Грозный призыв Маска заставил Медведева написать всего одно слово
«Звучит обнадеживающе»: в США предпочли критиковать ЕС вместо России
Мужчина искусственным дыханием спас змею
Профадаптация: на ТИЭФ раскрыли проекты Татарстана для участников СВО
В России оценили шансы на заключение сделки по Украине до конца года
Физрук позвал 15-летнюю школьницу замуж в стенах Следственного комитета
Турция сделала заявление после атак на суда в Черном море
«Есть еще переработка борщевика»: «зеленой чуме» нашли применение
Без приглашения: коммунальщикам разрешат врываться в квартиры россиян?
На ТИЭФ-2025 Херсонская область заключила более 12 соглашений о партнерстве
Еврокомиссия оштрафовала соцсеть Маска за синие галочки
Один из богатейших людей мира призвал ликвидировать Евросоюз
Книга рекордов, родство с женой Харламова, СВО: как живет Анна Ковальчук
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.