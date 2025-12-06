Без приглашения: коммунальщикам разрешат врываться в квартиры россиян?

Коммунальщикам могут разрешить доступ к внутриквартирному домовому оборудованию без согласия хозяев. Какие подробности об этом известны, правда ли в квартиры россиян будут врываться без приглашения?

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что подобную практику предлагается распространить на газовщиков: по решению суда они смогут получить доступ к газовому оборудованию внутри квартиры без разрешения хозяев.

Парламентарий заявил, что соответствующий законопроект уже принят Госдумой в первом чтении и готовится ко второму — при участии федеральных органов власти, регионов и экспертного сообщества.

Сотрудники газовой службы проводят техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как это будет работать

«Газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования. Более того, мы предлагаем ввести сокращенный срок для рассмотрения таких дел судом, который составит 12 дней, а также внести изменения в гражданский процессуальный кодекс, в соответствии с которыми решения суда будут немедленны к исполнению», — объяснил Колунов.

На практике газовщики в случае отказа жильцов пустить их в квартиру будут обращаться в суд. Получив соответствующее решение от судебной инстанции, газовые службы совместно с органами, уполномоченными на его принудительное исполнение (полиция или приставы), снова придут в квартиру, но уже с правом беспрепятственного попадания внутрь.

Авторы проекта предусмотрели и механику предварительного уведомления жильцов о визите газовой службы: «Это должны быть извещения в электронном и традиционном, печатном, формате. Более того, они должны отправляться как минимум дважды. Тогда ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, не будет».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Тогда ситуаций, когда жильцы отсутствуют дома, не зная о проверке, не будет. Останутся лишь случаи сознательного недопуска со стороны тех, кто умышленно проигнорировал уведомление и умышленно не пустил сотрудников, тем самым поставив свою жизнь и жизни соседей под угрозу», — подчеркнул Колунов.

Зачем это нужно

Законопроект разрабатывается для обеспечения безопасности граждан, отметил Колунов. Он указал со ссылкой на данные МЧС, что с 2019 года идет рост взрывов газа, а также погибших и пострадавших от них.

«По данным, собранным в период с июля 2024 по июль 2025 года, в результате взрывов бытового газа в России погибло 73 человека, еще 187 человек пострадали. Трагичная статистика, вывод из которой только один — работать на предупреждение», — заключил парламентарий.

В середине ноября в Казани прогремел взрыв в многоквартирном доме на улице Лукина. Источником взрыва мог послужить газовый котел в квартире пенсионерки. СМИ писали, что под окнами многоэтажки были разбросаны вещи, а на земле лежало накрытое тканью тело.

До этого в ноябре взрыв прогремел в пятиэтажке в Ачинске Красноярского края. СМИ писали, что инцидент произошел на третьем этаже здания на улице Привокзальной. После хлопка начался пожар.

