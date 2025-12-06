ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 08:58

Газовщикам хотят разрешить входить в квартиры без спроса

Депутат Колунов: газовщикам могут разрешить войти в квартиру при отказе хозяина

Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Сотрудникам газовой службы в России могут разрешить по решению суда входить в квартиры без спроса для проверки газового оборудования, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, законопроект уже принят в первом чтении и готовится ко второму, передает РИА Новости.

В соответствии с документом, соавтором которого я выступаю, газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования, — рассказал Колунов.

Депутат отметил, что для рассмотрения таких дел предлагается сокращенный срок — 12 дней. После этого газовщики вместе с полицией или приставами смогут без спроса входить в квартиры, если газовое оборудование необходимо проверить. Также предлагается оповещение таких жильцов о скорой проверке — в электронном и бумажном формате.

Со ссылкой на данные МЧС он подчеркнул, что с 2019 года в России наблюдается рост взрывов газа, а также погибших и пострадавших от них. Только за один год в стране из-за таких инцидентов погибли 73 человека и еще 187 получили ранения, пояснил Колунов.

Трагичная статистика, вывод из которой только один — работать на предупреждение, — заключил он.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов в городе Давлеканово Республики Башкортостан. В результате травмы получили два человека — 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Позднее женщина скончалась от полученных травм в медучреждении.

Россия
Госдума
газовые компании
квартиры
проверки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Обстановка сложная»: жители Запорожья остались без благ цивилизации
Губернатор раскрыл урон после атаки ВСУ на Воронежскую область
Володин поставил неутешительный диагноз странам Европы
Swarovski подал заявку на регистрацию товарного знака в России
Паспорта-обманки для Долиной нет в базах данных
Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем
Газовщики могут получить право беспрепятственно заходить в квартиры
Овечкин не смог спасти серию побед «Вашингтон Кэпиталз»
Россиянам напомнили о повышении пенсий и МРОТ с 2026 года
Женские стрижки на зиму-2026: модные идеи для любого возраста и типа волос
Путин поздравил президента Киргизии и вспомнил визит в Бишкек
Экс-жена Бондарчука оказалась в центре скандала из-за долгов
На ЗАЭС рассказали о радиационной обстановке
«Дури мне хватает»: Собчак описала свой любимый тип мужчин
Конгресс США получил тревожный сигнал об угрозе для кинотеатров
Метеоролог дала неутешительный прогноз по погоде в столице
В США раскрыли, что будет с Зеленским после подписания мирного договора
Россиянам пообещали аномальные морозы
Какие документы нужны для продажи квартиры: готовим только необходимое
«Краснодар» и ЦСКА дадут жару: кто перезимует на первой строчке РПЛ
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.