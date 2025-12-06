Газовщикам хотят разрешить входить в квартиры без спроса Депутат Колунов: газовщикам могут разрешить войти в квартиру при отказе хозяина

Сотрудникам газовой службы в России могут разрешить по решению суда входить в квартиры без спроса для проверки газового оборудования, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. По его словам, законопроект уже принят в первом чтении и готовится ко второму, передает РИА Новости.

В соответствии с документом, соавтором которого я выступаю, газовые обслуживающие организации получат право обращаться в суд в случае их недопуска в квартиры для проверки состояния газового оборудования, — рассказал Колунов.

Депутат отметил, что для рассмотрения таких дел предлагается сокращенный срок — 12 дней. После этого газовщики вместе с полицией или приставами смогут без спроса входить в квартиры, если газовое оборудование необходимо проверить. Также предлагается оповещение таких жильцов о скорой проверке — в электронном и бумажном формате.

Со ссылкой на данные МЧС он подчеркнул, что с 2019 года в России наблюдается рост взрывов газа, а также погибших и пострадавших от них. Только за один год в стране из-за таких инцидентов погибли 73 человека и еще 187 получили ранения, пояснил Колунов.

Трагичная статистика, вывод из которой только один — работать на предупреждение, — заключил он.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из частных домов в городе Давлеканово Республики Башкортостан. В результате травмы получили два человека — 49-летняя женщина и 51-летний мужчина. Позднее женщина скончалась от полученных травм в медучреждении.