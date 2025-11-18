Полыхающая после взрыва квартира в Казани попала на видео Появились кадры полыхающей в результате взрыва квартиры в Казани

В Сети появились кадры полыхающей в результате взрыва квартиры в Казани. На них видно, что квартира расположена на шестом этаже с краю. По предварительной информации, погиб мужчина.

До этого стало известно, что в Казани прогремел взрыв в многоквартирном доме на улице Лукина. По предварительной информации, источником взрыва мог стать газовый котел в квартире пенсионерки. Уточнялось, что под окнами многоэтажного здания разбросаны вещи, в том числе детские, а на земле лежит накрытое тканью тело.

Ранее в Сети появилось видео с моментом мощного взрыва на газопроводе, расположенном в поселке Ростовка Омской области. На кадрах можно увидеть яркую вспышку и пожар. По словам местных жителей, в воздухе после взрыва чувствовался химический запах.

Также сообщалось, что в Тульской области мужчина открыл газовые конфорки на кухне и собирался устроить взрыв газа в жилом доме. Пьяный россиянин сам позвонил в полицию и заявил о своем намерении. Наряд правоохранителей задержал злоумышленника.