Названы возможные сроки возвращения России на мировой рынок

Россия может вернуться на мировой рынок после завершения специальной военной операции на Украине, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. Он отметил, что США уже обсуждают будущую экономическую кооперацию с РФ. По его словам, главным направлением станет создание совместных проектов в сфере добычи редкоземельных металлов и других минералов, остро необходимых американской промышленности.

США поднимают вопрос, связанный с будущей кооперацией с РФ в случае завершения СВО, если удастся договориться о деэскалации. В рамках обсуждений, скорее всего, идет речь о создании российско-американских проектов в сфере экономики, добычи редкоземельных металлов и других минералов, которые нужны США. Вся эта история на перспективу, на тот случай, если все-таки удастся договориться о разрешении украинского кризиса, то есть это не произойдет в самое ближайшее время, — пояснил Дудаков.

Ранее сообщалось, что администрация США представила европейским партнерам план реинтеграции России в мировую экономику после завершения конфликта на Украине. Документы включают и предложения по восстановлению поставок российских энергоносителей в Европу.