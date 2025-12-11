Ветеринар дал советы по воспитанию кошек с первых месяцев жизни

Правильный уход и внимание к потребностям питомца помогут воспитать ласковую кошку, заявил Pravda.Ru ветеринар Михаил Шеляков. Он отметил, что на характер котенка влияют не только генетика, но и условия, в которых он растет.

Безусловно, генетика оказывает влияние на поведение животного. Однако именно любовь, терпение и внимательный уход определяют, каким станет питомец. Даже пугливый и недоверчивый котенок со временем может превратиться в ручного и ласкового при должном отношении со стороны человека, — подчеркнул Шеляков.

В частности, он посоветовал в общении с котенком избегать резких движений, чтобы не напугать его. Завоевать доверие питомца можно с помощью игрушек и вкусных лакомств, подытожил ветврач.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что кормление кошки исключительно сухим кормом может провоцировать образование камней в почках из-за недостатка влаги в организме. По ее словам, на практике сложно проконтролировать, сколько воды ежедневно выпивает питомец.