Покойная бабушка предупредила участницу СВО о прилете ракеты

Участницу спецоперации на Украине с позывным Фемида предупредила о прилете ракеты ВСУ ее покойная бабушка, сообщает RT. Девушка вспомнила, как та говорила ей, что все происходит по воле Бога. Фемида отметила, что родственница умерла недавно.

И вот мне снится, будто я еще маленькая и вижу бабушку в нашем дворе, где росла. И я хочу догнать ее, кричу: «Бабушка, бабушка!» А она убегает от меня и говорит, мол, «уйди», «не время», «я тебя с собой не возьму». И я проснулась, — поделилась историей девушка.

Фемида призналась, что пережила много прилетов, но не получила серьезных ранений. Однако этот удар ВСУ ей запомнился отчетливо. По словам девушки, у нее не было волнения и испуга, она даже обрадовалась тому, как увидела бабушку во сне.

По пути в штаб боец плохо себя почувствовала, о чем сообщила командиру, который освободил ее от обязанностей до выздоровления. Когда тот провожал девушку, с ними вышли все, кто находился в штабе. Спустя несколько минут прилетела ракета, промахнувшись на метр, но никто не пострадал. Тогда Фемида поняла, что бабушка ее предупредила.

Ранее президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО настоящими героями. Глава государства на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» отметил, что они воюют там, где «головы не поднять» из-за дронов.